Подростки Англии оказались самыми пьющими в мире

Каждый третий 11-летний и половина 13-летних детей в Англии употребляли алкоголь, говорится в докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, который изучил РБК. Таким образом Англия вышла на первое место по показателю детского пьянства среди 44 стран, где ВОЗ проводил исследование. Россия не вошла в этот список.

Отчет основан на исследовании о «поведении детей школьного возраста относительно здоровья» за 2021–2022 годы, которое проводится раз в четыре года среди подростков 11, 13 и 15 лет. Так, согласно докладу ВОЗ, почти треть из опрошенных подростков рассказали, что употребляли алкоголь хотя бы раз, а 20% делали это в последний месяц перед опросом.

Среди 11-летних об употреблении алкоголя рассказали 18% мальчиков и 13% девочек. 13-летние подростки пили алкогольные напитки наравне — по 16%. А среди 15-летних опрошенных девочки употребляли алкоголь чаще мальчиков — 59% против 56%.

Самый высокий показатель среди употреблявших алкоголь подростков оказался в Англии. Среди 11-летних детей — 35% мальчиков и 34% девочек хотя бы раз в жизни попробовали алкогольные напитки. Среди 13-летних — 50% мальчиков и 57% девочек.

В то же время среди 15-летних подростков по этому показателю вперед вырвалась Дания. Там 83% мальчиков и 84% девочек сообщили, что пробовали алкоголь.

Самый низкий показатель детского пьянства зафиксировали в Таджикистане. Во всех возрастных группах как среди мальчиков, так и среди девочек только около 1% опрошенных признались в употреблении алкоголя.

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан стали единственными странами, где об употреблении алкоголя за последний месяц сообщили меньше 10% опрошенных детей.

Кроем того, в докладе ВОЗ отмечается, что подростки стали реже курить сигареты с табаком и марихуанной, отдавая предпочтение электронным. Так, 32% 15-летних подростков хоть раз в жизни пробовали электронные сигареты. Тогда как обычные сигареты курили лишь четверть опрошенных школьников.

Российский Росстат не публикует данные об употреблении подростками младше 15 лет каких-либо психоактивных веществ, отмечает РБК. Однако в отчете Минздрава за прошлый год говорится, что в целом россияне стали меньше пить.

⁠Потребление алкоголя в пересчете на каждого жителя страны за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 литра этанола в год. 15 лет назад, как напомнили в Минздраве, этот показатель составлял 18 литров на человека.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.