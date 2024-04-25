В Россию пришла песчаная буря из Африки

В Краснодарский край и Белгородскую область пришла песчаная буря из Сахары. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Еще одна песчаная буря бушует в Приморье — она пришла туда из Китая, пишет ТАСС со ссылкой на данные Приморского гидрометцентра.

«Над Приморским краем сейчас проходит песчаная буря из сопредельных регионов Китая. Поскольку частицы перемещаются в верхних слоях атмосферы, для жителей непосредственной опасности она не представляет, но немного меняет цвет неба», — рассказали агентству в пресс-службе гидрометцентра. Там добавили, что буря пройдет над территорией всего региона, но уже к ночи полностью уйдет в Японское море.

Тишковец из «Фобоса» опубликовал кадры, как утверждается, «желтых осадков», которые выпали 25 апреля в Белгороде. «Небо стало желтым, а после дождя на машинах и предметах остался налет», — написал он.

По словам Тишковца, ранее пыль и частицы песка из Сахары достигли аннексированного Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей, после чего пришли в Белгородскую область. Синоптик отмечает, что в пятницу «пыльный шлейф» достигнет Поволжья, а в субботу — Южного и Среднего Урала. Ожидается, что в этих регионах также выпадут «желтые осадки».

Фото: Евгений Тишковец

Песчаные бури начались и на юге России — в отдельных районах Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья и Калмыкии, добавил Тишковец. По его словам, наибольшему риску в такую погоду подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. Им рекомендуется по возможности не выходить на улицу, либо носить маску.

Ранее небо в Греции стало оранжево-желтым из-за большой концентрации в воздухе пыли, принесенной их Сахары.

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