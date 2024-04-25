Лукашенко рассказал о планах оппозиционеров захватить власть и пригрозил их родственникам 

Александр Лукашенко утверждает, что эмигрировавшие беларусские оппозиционеры якобы готовятся захватить район в Брестской области и планируют попросить НАТО ввести в страну войска.

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить [новую] власть, обратиться в НАТО, ввести войска», – приводит слова Лукашенко российское пропагандистское радио «Спутник».

Лукашенко, выступая 25 апреля на Всебелорусском народном собрании, также пригрозил родственникам оппозиционеров, которые, по его мнению, готовят смену власти в стране силовым путем.

«Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников», — заявил Лукашенко, обращаясь к оппозиционерам, не называя при этом их имен.

В случае нападения Запада на Беларусь Лукашенко пообещал мгновенно ответить всеми видами оружия. По его словам, Москва поддержит его, так как обе страны «полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб».

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