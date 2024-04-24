В Кремле назвали камуфляжем планы Великобритании по военизации экономики 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Великобритании по переводу оборонной промышленности страны на военные рельсы. Он назвал эти заявления камуфляжем «непростой экономической ситуации». Об этом пишет РБК со ссылкой на собственного корреспондента.

«Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании: им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто», — сказал Песков, добавив, что милитаризация оборонной промышленности Британии является лишь «камуфляжем на фоне этих трудностей».

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна займет второе место по мировым расходам на оборону после США. Он также поставил цель к 2030 году нарастить эти расходы до 2,5% от ВВП государства.

«Во-первых, мы переведем собственную оборонную промышленность Великобритании на военные рельсы. Один из центральных уроков войны на Украине — это то, что нам нужны более значительные запасы боеприпасов и обеспечить, чтобы промышленность могла быстрее их восполнять», — сказал Сунак.

Из статистики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) следует, что общемировые оборонные расходы побили исторический рекорд. Так, по итогам прошлого года первое место занимали США с 916 миллиардами долларов, на втором расположился Китай с 296 миллиардами, третье место заняла Россия, которая потратила на оборону 109 миллиардов долларов. Четвертое место у Индии — 83,6 миллиарда, на пятом месте оказалась Саудовская Аравия — 75,8 миллиарда долларов.

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