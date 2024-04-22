Мировые военные расходы побили абсолютный рекорд

Совокупные мировые расходы на военные нужды в 2023 году достигли исторического максимума и составили 2,44 триллиона долларов. Такие данные приводятся в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SPIRI).

В докладе говорится, что за год совокупный рост общемировых военных расходов составил 6,8%, что также стало рекордом с 2009 года. При этом расходы на военные нужды достигли отметки в 2,3% мирового ВВП.

Первую пятерку стран по объему военных трат как и раньше возглавляют США. За год военный бюджет страны вырос с 877 до 916 миллиардов долларов и составил 3,4% национального ВВП.

На втором месте идет Китай, потративший на оборону 296 вместо 292 миллиардов долларов годом раньше, что составило 1,7% ВВП.

Третье место занимает Россия. Ее военные расходы выросли с 86,4 до 109 миллиардов долларов и составили 5,9% ВВП. За ними идут Индия (83,6 миллиарда долларов или 2,4% ВВП) и Саудовская Аравия (75,8 миллиарда долларов или 7,1% ВВП).

По данным SPIRI, военный бюджет России в 2023 году увеличился почти на четверть по сравнению с 2022 годом, и на 57% по сравнению с 2014. Так, на военные нужды было потрачено 16% всего госбюджета, что стало рекордом в истории постсоветской России.

В то же время военные расходы Украины в 2023 году выросли на 51%, до 64,8 миллиарда долларов. Это 37% ВВП страны и около 58% всего украинского бюджета. При этом по подсчетам SPIRI, на войну Украина потратила почти вдвое меньше, чем Россия. Однако если учитывать военную помощь на 35 миллиардов долларов от западных союзников, эта доля увеличится до 91% от российских расходов на войну.

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