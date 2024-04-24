РПЦ запретила в служении читавшего панихиду по Навальному священника и его коллегу

Патриарх Кирилл запретил в служении на три года клирика московского храма Покрова Пресвятой Богородицы Димитрия Сафронова, который проводил панихиду у могилы Алексея Навального на 40 дней с его смерти. Указ был опубликован на сайте Московской епархии еще 15 апреля.

В документе говорится, что иерей Сафронов «освобождается от несомого послушания, запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения». Своим указом патриарх Кирилл запретил ему носить рясу и священнический крест, а также отправил Сафронова на три года в столичный храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках. Там он будет исполнять обязанности псаломщика и выполнять поручения местного настоятеля.

«По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — говорится в указе патриарха. Причина такого решения в документе не называется.

«В нарушение всяких церковных правил указ о его запрете не содержит никаких причин и ссылок на канонические нормы. В отсутствие официальной информации запрет можно связать, разве что с панихидой, которую, как говорят, отец Дмитрий отслужил по Алексею Навальному», — написал в своем телеграм-канале священник Иоанн Бурдин, который также был запрещен в служении в середине июня 2023 года. Бурдина тогда обвинили в «еретическом» пацифизме и нарушении священнической присяги. В 2022 году после доноса одного из прихожан его оштрафовали по статье о «дискредитации армии» за молитву о прекращении войны.

Еще одним священником, которого РПЦ запретила в служении, стал Александр Востродымов. Запрет наложили в конце марта, а сейчас его продлили еще на три месяца. В указе отмечается, что священник нарушил благословения Епархиального архиерея и «вносил соблазны в ряды верующих». На время запрета Востродымова понизили до чтеца и перевели его в Успенский кафедральный собор Дмитрова.

В начале этого года РПЦ запретила в служении выступающего против войны в Украине протоиерея Алексея Уминского, который был настоятелем в храме Троицы в Хохлах.

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