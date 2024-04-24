Неудачная ротация в ВСУ могла стать причиной продвижения российских войск

Украинские военные аналитики из группы Deep State раскритиковали ВСУ за неудачную ротацию войск, из-за которой российская армия продвинулась на поле боя. Об этом сообщает Financial Times.

Аналитики обвинили руководство 115-й механизированной бригады в провале обороны в южной части села Очеретино. В отчете Deep State, на который ссылается FT, говорится, что эта бригада должна была прийти на смену 47-й, но не успела вовремя выдвинуться, в результате чего район остался незащищенным.

Представитель 115-й бригады Вадим Черный в разговоре с FT отверг обвинения. «Это неправда, наше подразделение не сдавало позиции», — сказал он.

«Ротация может вызвать проблемы и мы уже видели это ранее», — сказал аналитик финской группы Black Bird Эмиль Кастехельми. «Мы не знаем, что конкретно произошло в этом случае, но какая бы это ни была ошибка, Россия смогла ею воспользоваться, а Украина потеряла позицию без существенного боя», — добавил он.

Спикер украинской группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил FT, что ВСУ по-прежнему контролируют большую часть Очеретино, но назвал ситуацию в этом районе «сложной».

Deep State сообщает, что украинским военным удалось стабилизировать обстановку. Представители проекта рассказали, что ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение российской армии к селу Прогрес, которое находится в восьми километрах к западу от Очеретино.

Ранее в Deep State и Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российская армия заняла центр Очеретина в аннексированной Донецкой республике — это примерно в 15 километрах от Авдеевки. Аналитики писали, что Очеретино находится между двумя линиями обороны ВСУ, и что продвижение российских войск могут вынудить их отойти на вторую оборонительную линию.

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