Рестораторам предложили провести акцию «Бессмертный полк» в своих заведениях 

Власти Томской области предложили владельцам местных ресторанов и кафе на 9 мая одеть официантов и другой персонал заведений в футболки с фотографиями их родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Томск ссылаясь на публикации в соцсетях.

Идею одеть персонал в футболки с фотографиями ветеранов департамент потребительского рынка администрации Томской области озвучил сразу после отмены шествия «Бессмертный полк». Накануне стало известно, что в этом году, как и в прошлом, акцию решили не проводить в очном формате из-за «существующих угроз безопасности».

«Может быть, найдется кто-то, кто решит все это дело поддержать. Предложение из уст бармена "Можем повторить", будет звучать... двусмысленно», — прокомментировал предложение властей председатель областной ассоциации рестораторов Алексей Степанов.

Он подчеркнул, что цель рестораторов — дарить людям позитивные и приятные эмоции, что не очень сочетается с проведением памятной акции.

«У нас у каждого человека, живущего на территории России, есть кладбище родственников, погибших во Вторую мировую войну, практически у каждого. 9 Мая — все-таки день поминовения», — добавил Степанов. Он не уточнил поддержат ли томские рестораны идею местных чиновников.

В свою очередь, местный телеграм-канал ТВ2 пишет, что ассоциация рестораторов все же отказалась от идеи одеть официантов в футболки с портретами ветеранов.

Именно журналисты закрытого в 2015 году телеканала ТВ2 придумали акцию «Бессмертный полк». Суть ее заключалась в шествии, участники которого несут портреты своих родственников-ветеранов ВОВ.

Первое шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая 2012 года в Томске. Тогда с портретами своих близких по городу вместо ожидаемых полутора тысяч прошли около семи тысяч человек. Спустя три года этой идеей воспользовался Кремль. В 2015 году шествия «Бессмертного полка» прошли уже по всей стране. С тех пор на акции начали сгонять бюджетников и студентов, которые вместо портретов родных несли изображения неизвестных им людей.

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