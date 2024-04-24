Туристам придется платить за посещение центра Венеции

С четверга 25 апреля власти Венеции начнут взимать плату за посещение центра города туристами, не ночующими в городе. Таким образом Венецию пытаются защитить от последствий массового туризма, пишет The Guardian. Пилотный проект будет действовать до 14 июля.

Билет стоимостью пять евро за человека можно купить онлайн. Его придется приобретать желающим посетить исторический центр Венеции с 25 апреля по 14 июля с 8:30 до 16:00. Речь идет о районах, где расположена площадь Сан-Марко, мост Риальто, оперный театр Ла Фениче и другие популярные у туристов достопримечательности. Если у туриста нет мобильного телефона или доступа в интернет, билет также можно будет купить в табачных лавках или на стоянках водных такси.

Туристам предоставят QR-код, который нужно сохранить в качестве доказательства оплаты сбора. Билеты будут проверять выборочно. Штраф составит от 50 до 300 евро. При этом платить за билет придется только тем, кто приезжает в Венецию на один день без ночевки.

Мэр города Луиджи Брунаро называл «смелым» свое решение ввести сборы для приезжающих на один день туристов. Также он сравнил себя с венецианским исследователем Марко Поло, который осмеливался идти туда, куда другие боялись. При этом критики идеи считают, что плата в пять евро вряд ли отпугнет большое количество туристов.

Городской советник по туризму Симоне Вентурини рассказала, что массовый туризм в городе начался в 1960-х. С тех пор количество посетителей города выросло настолько, что в пиковые сезоны ее посещают в среднем 40 тысяч человек в день.

Ранее власти Венеции запретили большим круизным лайнерам проходить через ее центр. Несмотря на это, в прошлом году город чуть не попал в черный список ЮНЕСКО, в котором находятся объекты под угрозой исчезновения. В организации посчитали, что власти Италии не смогли в полной мере уберечь город и окружающую его лагуну от последствий массового туризма и изменений климата. В итоге Венецию не стали включать в черный список после того, как городские власти приняли решение ввести сборы для туристов.

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