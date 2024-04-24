Накричавшая на мэра жительница Орска обвинила местные власти и СМИ в клевете

Уроженка Орска Эльвира Хисматуллина, которая несколько дней назад отчитала мэра города Василия Козупицу за отсутствие помощи пострадавшим от наводнения, пожаловалась в прокуратуру на клевету со стороны СМИ. Об этом она рассказала «Агентству».

После того как видео с ней и мэром разошлось в сети, РИА «Новости» и некоторые оренбургские медиа написали, что Хисматуллина якобы не была замужем за участником войны в Украине и не жила в Орске, а только останавливалась там у знакомых. Эти сообщения издания давали со ссылкой на неназванного представителя правительства Оренбургской области.

На видео, где Хисматуллина отчитывает мэра Козупицу во время его встречи с жителями, женщина, в частности, задавалась вопросами: «Муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно?» Также она жалуется на отсутствие водоснабжения и невыплату компенсаций в связи с ЧС.

«На данный момент известно, что женщина прописана в Санкт-Петербурге, полгода назад приехала в Орск, остановилась у знакомых, не прописана в Орске. Дом, в котором она гостила, оказался в затопленной части. Жалоб на невыплаты от хозяина дома не поступало», — опубликовало 23 апреля РИА «Новости» комментарий анонимного собеседника в правительстве области.

Источник агентства также утверждал, что участник войны в Украине, о котором говорила Хисматуллина, не был женат, а выплаты после его смерти якобы получила его мать. Местное издание «Урал56» процитировало это сообщение.

«Кто дал конкретно эти слова, что погибший не был женат, тот и понесет наказание. Это полностью клевета... Представитель губернатора присутствовал на похоронах и вручал мне открыточку с соболезнованиями», — сказала Хисматуллина «Агентству», добавив, что она подала жалобу в прокуратуру Советского района Орска на автора новости в «Урал56» Кирилла Хрусталева.

Кроме того, Хисматуллина назвала ложью информацию о том, что она лишь полгода назад приехала в Орск. «Агентство» убедилось, что женщина действительно родилась и долгое время была прописана в Орске в доме своих родителей. После свадьбы она вместе с мужем переехала в Петербург, где жила семь лет.

«Я приехала [в Орск] на похороны [мужа]. Пока осталась здесь, потому что сами понимаете – я там одна находилась. Было принято решение, чтобы я немножко пришла в себя после случившегося и осталась у родителей, а тут случилась такая беда. Родителей я, естественно, не могу бросить», — объяснила женщина.

Хисматуллина рассказала, что после скандального видео ее родителям привезли гуманитарную помощь: продукты и вещи первой необходимости. Также она ждет, что до 26 апреля должны поступить обещанные властями выплаты.

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