Депутат выпустил белого голубя во время выступления в Европарламенте и разозлил коллег

Депутаты Европарламента раскритиковали своего словацкого коллегу Мирослава Радаковского, который выпустил живого белого голубя во время своего выступления с призывами о мире в Европе. Видео произошедшего опубликовало издание The Guardian.

Лидер партии «Словацкий патриот» Радаковский призывал к миру во всем мире, в частности — в Европе и в Украине.

«Я хотел бы пожелать мира всему парламенту, всей Европе и всему миру, россиянам и украинцам. Если позволите, я бы хотел выпустить голубя — символ мира, в знак того, что Европе нужен мир. Давайте позволим этому голубю облететь всю Европу и объединить всех нас. Нам нужен мир. Всей Европе нужен мир», — сказал Радаковский и вытащил птицу из поясной сумки, после чего запустил ее вверх.

«Вы можете поймать его?», — сразу спросил один присутствующих в зале. В то же время несколько коллег Радаковского зааплодировали.

Поступком депутата возмутилась французская депутат от партии «Зеленых» Кэролайн Руз. Она обвинила Радаковского в использовании животного ради выражения своей политической позиции, что противоречит правилам Европарламента.

«Он использовал животное, спрятанное в его поясной сумке, как предмет, просто чтобы сделать заявление о мире. Что вы собираетесь теперь делать, чтобы вернуть это животное, сэр? Где в жесте этого оратора забота о животных? Я считаю это абсолютно неприемлемым», — сказала Руз.

Вице-президент парламента Ян-Кристоф Этьен заявил, что доложит об инциденте председателю палаты. «Мы надеемся, что с животным все будет в порядке», — добавил он.

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