Украина ищет способы привлечь добровольцев в армию

Власти Украины ищут новые способы привлечения добровольцев в армию для борьбы с российской агрессией. Кандидатам предлагают выбрать конкретные подразделения и роли, соответствующие их навыкам, а главное — продолжительность службы, пишет Reuters.

На улицах украинских городов появились рекламные щиты с изображением солдат, которые призывают граждан объединиться и защитить свою родину. Для удобства добровольцев всю необходимую информацию можно найти благодаря размещенному там же QR-коду.

«Люди, которые сейчас приходят защищать нашу страну, — это не те, кто выбрал военную карьеру, а гражданские люди. А гражданские люди привыкли иметь возможность выбора», — завила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Правительство Украины столкнулось с трудностями во время кампании по призыву на военную службу. Тысячи граждан страны уклоняются от службы в армии, а некоторые бегут от призыва за границу, отмечает агентство. Украинские власти намерены изменить ситуацию. Для этого с середины февраля в стране открыли тринадцать новых рекрутинговых центров. К середине года их число планируют увеличить до 30, сообщил советник Министерства обороны, курирующий эту работу, Алексей Бежевец.

По словам Бежевеца, центр во Львове за первый месяц посетило около 300 человек. Однако он не сообщил, сколько из них записались добровольцами. Кроме того, он отметил, что Министерство обороны также работает с четырьмя частными рекрутинговыми компаниями для набора добровольцев.

«Главная цель — дать людям возможность побороть свои страхи и влиться в военную сферу», — считает Бежевец.

Согласно февральскому опросу киевского исследовательского агентства Info Sapiens, общие опасения по поводу военной службы включают недостаточную подготовку, плохих командиров и отсутствие ограничений на срок службы. Из 400 опрошенных мужчин только 35% заявили, что готовы служить в случае призыва.

«На каком-то этапе доверие было потеряно. Сейчас наша задача — восстановить его», — сказал Бежевец.

В мае в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, который вызвал негодование украинских военнослужащих. В частности, они недовольны тем, что в документе отсутствует пункт о демобилизации и максимальном сроке службы.

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