Германия поспорила с Россией из-за Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у Владимира Путина нет «ни малейшего основания» ссылаться на Иммануила Канта, так как его политика противоречит идеям философа. Такое заявление Шольц сделал, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на церемонии в честь 300-летия со дня рождения Канта, сообщает Die Zeit.

По словам Шольца, Путин использует «множество обескураживающих причин» для оправдания своего вторжения в Украину. Однако и развязанная им война, и его отношение к собственным гражданам противоречат убеждениям Канта о человеческом достоинстве и правах человека, а также о войне и мире, сказал канцлер ФРГ.

У Путина нет «ни малейшего основания» ссылаться на труды Канта, но тем не менее его режим «по-прежнему присваивает философа и его работы любой ценой», считает Шольц. Канцлер процитировал несколько высказываний Путина, одно из которых относится к 2005 году. «Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны. И мы стараемся придерживаться этой части его учения», — сказал тогда Путин.

В 2024 году Путин вновь высказался про философа: «Кант — один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Это фундаментальный мыслитель. Конечно, его призыв жить своим умом, как нельзя, актуален и сегодня. Мы так и стараемся делать. Страна должна жить своим умом. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами», — сказал он.

«Это абсурд, потому что Кант прямо высказывался против вмешательства государств в дела других стран», — заявил Шольц. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта «русским трофеем».

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