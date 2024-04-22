Власти назвали Канта «русским трофеем»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на сессии Международного Кантовского конгресса заявил, что немецкий философ Иммануил Кант является русским трофеем.

«Сегодня мы должны говорить о Канте по двум причинам. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог с философом, его философией, рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему. Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области», — сказал Алиханов.

Калининградский губернатор также считает, что Россия находится «в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием».

«Противопоставить ему, на наш взгляд, можно было бы нашу русскую интерпретацию Канта, именно поэтому нам нужна масштабная ревизия, такой перепросмотр всего кантовского наследия, исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей, перед нашим мышлением», — заявил Алиханов.

В феврале этого года Алиханов обвинил Канта развязывании войны в Украине. «Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — заявил губернатор.

Алиханов тогда добавил, что Запад якобы «с давних времен нарушал все договоренности, которые были достигнуты».

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