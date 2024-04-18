Литва предложила лишать россиян ВНЖ за частые поездки на родину

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) решил ограничить поездки россиян и беларусов в родные страны до одного раза в три месяца. За нарушение правила их будут лишать ВНЖ. Об этом пишет местное издание Respublika.

Авторами законопроекта были депутаты Аудронюс Ажубалис, Ангеле Якавоните и Казис Старкявичюс. В тексте документа они отметили, что беларусы, которые возвращаются домой на время праздников, могут быть завербованы местными службами. Также депутаты предложили лишать граждан России и Беларуси ВНЖ за «публичное одобрение» действий российской армии и за распространение «ложной информации, противоречащей интересам общества или государства».

На заседании комитета депутат Йонас Ярутис заявил, что поездки россиян и беларусов на родину чаще одного раза в три месяца представляют угрозу безопасности Литвы.

С ним согласен депутат Арвидас Анушаускас. Однако он подчеркнул, что законопроект не решит в полной мере проблему миграции из третьих стран: «Я думаю, что действительно нужно очень внимательно посмотреть на сложившуюся ситуацию, этот компромиссный вариант хорош. Я понимаю, что этого недостаточно, когда речь идет о гражданах третьих стран, которые прибывают через Россию <...> и это надо урегулировать, потому что поток большой, чрезмерный, и он создает дополнительные риски».

В то же время комитет отклонил инициативу депутата Аудронюса Ажубалиса, который предлагал лишать ВНЖ граждан России и Беларуси, если они ездили в родные страны чаще одного раза в квартал за последние 12 месяцев.

На заседании КНБО за принятие законопроекта проголосовали пять членов комитета из восьми, один воздержался. Для вступления закона в силу его должен одобрить литовский Сейм.

Как отмечает Respublika, на прошлом заседании комитета также поднимался вопрос об ограничении числа поездок россиян и беларусов на родину. Тогда представители Департамента госбезопасности Литвы предложили ограничить количество выездов до одной в год.

По данным литовского телеканала LRT, за первое полугодие 2023 года число проживающих в Литве россиян выросло до 16,1 тысячи человек. Согласно тексту законопроекта, за 2023 год количество ВНЖ, выданных гражданам Беларуси, превысило 20 тысяч, а всего в Литве живет около 62 тысяч беларусов.

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