Премьера Новой Гвинеи оскорбили слова президента США о каннибализме 

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил Associated Press, что его оскорбили слова президента США. Ранее Джо Байден заявил, что во времена Второй мировой войны тело его дяди не удалось найти из-за каннибалов.

«Байден, по всей видимости, намекнул, что его дядю съели каннибалы. Его замечания, возможно, были оговоркой, однако моя страна не заслуживает такого ярлыка», — сказал агентству премьер островного государства.

Марапе подчеркнул, что Папуа-Новая Гвинея не начинала Вторую мировую войну. Но страна, по его словам, «усеяна останками» этого конфликта. Он также призвал американские власти найти своих военнослужащих, погибших в джунглях.

На прошлой неделе Байден посетил военный мемориал Скрэнтона, который возвели в память об американских солдатах, пропавших в годы Второй мировой войны. В числе прочих там указано имя дяди президента США — Эмброуза Финнегана.

«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Он вызвался добровольцем. Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов», — сказал тогда Байден, добавив, что тело его дяди так и не нашли.

В отчете службы оборонных финансов агентства Министерства обороны США говорится, что Эмброуз Финнеган в мае 1944 года вылетел на курьерском рейсе в Новую Гвинею. Однако самолет потерпел крушение у побережья. На борту находились четверо. Трое погибли, а одного члена экипажа спала проходящая мимо баржа. В документе отмечается, что на следующий день на месте крушения не удалось найти ни самолета, ни тел погибших.

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