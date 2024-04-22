Торговец лесом и его сыновья избили группу подростков и выбили одному из них зубы

Подросток попал в больницу после драки в селе Иглино под Уфой. Его товарищи обвинили в нападении на них местного бизнесмена и председателя ассоциации лесопромышленников Рауфа Габдуллина. Глава Иглинского района удалила хвалебные посты про него из своих соцсетей. Полиция проводит проверку.

Пострадавшие подростки рассказали телеграм-каналам Baza и «Осторожно, новости», что инцидент произошел вечером 20 апреля, когда они компанией гуляли по Иглино. Они шли по обочине вдоль дороги, когда их подрезал джип. Водителю показалось, что молодые люди нецензурно высказались в его сторону. В джипе находился Рауф Габдуллин с семьей.

Телеграм-каналы опубликовали ролик, на котором мужчина, предположительно, Габдуллин, сидя в машине, говорит одному из стоящих рядом с автомобилем молодых людей: «Вот этот хуила ебаный, ебни его нахрен». После этого юноша бьет стоящего рядом парня, который затем скатывается вниз с обрыва.

Девушка по имени Лейла, которая была в компании подростков, записала видео, в котором рассказала, что нападавшим был один из сыновей Габдуллина. По ее словам, после того, как парень из компании подростков упал с обрыва, остальные разбежались. Затем Габдуллин вышел из машины и вместе с сыновьями начал избивать ее молодого человека Егора, который оставался там. Лейла стала снимать происходящее на видео и пыталась оттащить своего парня, но ей помешала вышедшая из машины супруга Габдуллина. По словам Лейлы, та пыталась вырвать у нее телефон и хватала за волосы.

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Бизнесмен затолкнул Лейлу и Егора в машину под предлогом отвезти их в полицию. Пока они ехали, он угрожал подросткам «убить и закопать» их. Также он показывал фотографии «с каким-то министром и говорил: “Понимаешь, куда ты попал? Тебе не жить”», рассказала Лейла. Подростков высадили из машины на центральной площади Иглино, где снова избили. По словам девушки, ее парню выбили несколько зубов, а ее саму Габдуллин несколько раз ударил по лицу. После этого Лейла и Егор дошли до больницы, а затем пошли в полицию. Телеграм-каналы опубликовали фото молодого человека, у которого на лице видны ссадины и ушибы, а рот полон крови.

Лейла добавила, что на следующий день она узнала, что убежавших подростков в тот же вечер нашли и также избили. Однако они побоялись писать на Габдуллина заявления в полицию.

21 апреля на change.org появилась петиция с требованием «защитить подростков Иглино» и придать эту историю огласке. В тексте петиции говорится, что пострадавшему подростку диагностировали сотрясение мозга. Также у него выбиты зубы и сломано ухо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). По версии следствия, 20 апреля водитель Toyota Land Cruiser и его сыновья избили компанию молодых людей в селе Иглино. В результате 17-летний подросток попал в больницу с травмами, сообщили в ведомстве. В МВД по Башкортостану добавили, что заявления о причинении травм написали обе стороны конфликта, передает «Коммерсантъ». Полиция проводит проверку.

Глава Иглинского района Гюзель Насырова прокомментировала ситуацию с «избиением подростков предпринимателем Рауфом Габдуллиным». «Скажу вам честно, что сама была просто шокирована данным случаем. Материалы по данному инциденту сейчас зарегистрированы. Полиция и Следственный комитет РФ проводят проверку», — сказала она. Также Насырова пообещала оказать помощь пострадавшим.

Ранее она писала про Габдуллина хвалебные посты, отмечает Ufa1.ru. Один из них был опубликован весной 2023 года, после того, как бизнесмен презентовал ей проект зала для тренировок по борьбе и боксу.

«Предприниматель воспитал сыновей, профессионально занимающихся боксом, на тренировки возил в Уфу. Считает, что в Иглинском районе живут особенно способные ребята. […] Дополнительный спортивный объект поможет раскрыть еще больше талантов и привнести спорт в подрастающее поколение», — цитирует ее удаленный пост Ufa1.ru.

Насырова также рассказывала, что у Габдуллина есть жена, трое сыновей и две дочери. Старший сын получил КМС по боксу и учился в Уфе по специальности «адаптивная физкультура». Затем он работал тренером у детей с инвалидностью. В 2022 году он ушел в армию. Как отмечает издание, он принял участие в войне в Украине, где получил медаль «За воинскую доблесть».

«Рауф Фанилевич не только успешный предприниматель и заботливый отец. Он также является председателем Ассоциации лесопромышленников Иглинского района. Недавно он посетил места проведения спецоперации, навестил сына и привез передвижную баню, которую построил за собственные средства, и другую гуманитарную помощь», — писала Насырова про Габдуллина. Она говорила, что история его семьи ее «вдохновляет».

«Коммерсантъ» отмечает, что Габдуллин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Иглино в 2011 году. Основным видом его деятельности значится строительство. По информации издания, Габдуллин выделил около миллиона рублей в качестве помощи участникам войны в Украине.

Ufa1.ru обнаружило информацию о том, что операции по счетам ассоциации лесопромышленников, которую возглавляет Габдуллин, были приостановлены в 2021 и 2023 годах за неуплату налогов. Также в 2021 году Габдуллин занимал должность имам-хатыба, то есть духовника мечети в Нуримановском районе Башкортостана.

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