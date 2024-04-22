Изъятые у россиян автомобили начали отправлять на фронт

Сотрудники таможни в Башкортостане передали на фронт изъятый на границе с Абхазией минивэн Honda Elysion. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника региональной таможни Александр Пряшников, передает РБК.

По словам Пряшникова, автомобиль ввезли в Россию из Абхазии, не оплатив таможенную пошлину в размере более миллиона рублей. Подробности этого дела не раскрываются. Семиместный минивэн изъяли по решению суда и отправили его «на нужды» российских военных. Также сотрудники таможни передали на фронт Toyota Voxy, которую без оплаты пошлины ввезли в Россию из Армении, отчитался Пряшников.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Пермского края передают участникам войны в Украине автомобили, конфискованные за пьяное вождение. Одним из тех, у кого таким образом изъяли машину, стал житель Кунгура, который дважды сел за руль пьяным. Когда сотрудники ГИБДД остановили его во второй раз, выяснилось, что он уже был лишен водительских прав. Суд признал мужчину виновным по делу о вождении в пьяном виде (часть 1 статьи 264.1 УК) и назначил ему 160 часов обязательных работ. Также у жителя Кунгура конфисковали его внедорожник Nissan Terrano.

Вскоре после этого автомобиль передали представителям Минобороны, чтобы те направили его на нужды воюющих в Украине российских солдат. Приставы Пермского края сообщили, что они передали на фронт уже три конфискованных за пьяную езду автомобиля.

Возможность конфисковать автомобиль за повторную езду без прав и в нетрезвом виде появилась у российских судебных приставов летом 2022 года — тогда соответствующие изменения внесли в КоАП.

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