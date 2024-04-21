Изготовление окопных свечей введут в школьную программу

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поручил включить уроки по изготовлению окопных свечей и маскировочных сеток в школьную программу. Об этом говорится на его сайте.

По задумке Бучаева, такие уроки должны стать частью внеурочной деятельности и программы дополнительного образования. Кроме того, обучать детей делать предметы для использования на фронте нужно и на уроках технологии, считает он. По словам Бучаева, это поспособствует «патриотическому воспитанию учеников».

«Такие занятия могут стимулировать интерес к истории своей страны и привить чувство гордости за свою родину. Кроме того, при создании окопных свечей, ученики могут использовать символику и традиции своего региона, что способствует формированию патриотических чувств», — говорится на сайте Бучаева.

Ранее с подобной инициативой выступил глава Дагестана Сергей Меликов. На совещании с министрами в начале апреля он сказал, что дагестанские дети уже передали на фронт более семи тысяч окопных свечей. «Еще в школах готовятся больше 4000 штук. Давайте сделаем это дело официальным», – сказал Меликов. Он поручил местному Минобрнауки проработать этот вопрос.

Окопные свечи для военных делают учащиеся школ во многих российских регионах, но обычно это происходит в рамках разовых мастер-классов. На сайте одного из учреждений, где проходил такой мастер-класс, говорится, что свечи изготавливают из жестяных банок, расплавленного воска и картона, и что они могут гореть до восьми часов.

Ранее в российских школах прошли мероприятия ко «Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ». В рамках акций детей выстраивали в форме пятиконечных звезд и ставили их на колени.

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