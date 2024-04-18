Школьников поставили на колени в память о «геноциде советского народа»

В российских школах, колледжах и техникумах начали проводить акции, приуроченные ко «Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны», который появился в 2021 году. Во время этих занятий учеников выстраивают в форме пятиконечной звезды, а в некоторых учебных заведениях детей ставят на колени, выяснило «Агентство».

Так, в соцсети «ВКонтакте» журналисты издания обнаружили более 300 таких фотографий. В частности, в школах Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Омской, Ростовской и Иркутской областей, а также аннексированного Крыма школьников сфотографировали стоящими на коленях. А в Красноярском крае детей выстроили буквой Z, которая является одним из символов российского вторжения в Украину.

В 2023 году в российских школах уже проходили подобные занятия. По данным организации «Без срока давности», уроки тогда посетили более 10 миллионов учащихся. Однако, как отмечает «Агентство», в прошлом году школы не выкладывали фотоотчеты с построениями детей.

Впервые о «геноциде в отношении народов Советского союза» летом 2020 года заявил Владимир Путин. Спустя год, как пишет издание, провластные «Агентство социальных технологий и коммуникаций» и «Поисковое движение России» в рамках проекта «Без срока давности» организовали так называемый «День единых действий». А уже в октябре 2022 года суд в Санкт-Петербурге признал геноцидом блокаду Ленинграда.

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