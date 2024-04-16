У Украины закончились ракеты для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании PBS заявил, что у украинской армии закончились ракеты для ПВО. Из-за этого, по его словам, Россия смогла уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС) под Киевом.

Зеленский отметил, что уничтожение ТЭС демонстрирует властям США необходимость одобрить новый пакет помощи ВСУ в кратчайшие сроки.

Власти США перестали отправлять регулярную помощь Украине в декабре 2023 года. Последний пакет размером 300 миллионов долларов был отправлен в марте этого года.

«Без этой поддержки у нас не будет шансов на победу. Нам нужно быть намного сильнее своего врага. Сегодня соотношение артиллерийских снарядов у нас составляет один к десяти. Сможем ли мы выстоять? Нет. <...> Чтобы защитить сто процентов того, что находится под нашим контролем, нам нужно будет перейти сопоставимым цифрам, десять к десяти», — рассказал Зеленский PBS.

Президент Украины также раскритиковал предложение сторонника Дональда Трампа, спикера Конгресса США Майка Джонсона разделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню на четыре отдельных законопроекта. В четвертый законопроект должны войти вопросы обеспечения национальной безопасности США, в том числе блокировка TikTok и пункт, разрешающий США использовать российские активы для помощи Украине.

Споры в Конгрессе США Зеленский связал с предстоящими президентскими выборами и назвал их «позором для демократии». «Если Конгресс после всего, что произошло, разделит эту помощь на израильскую и украинскую, значит, это уже вопрос выборов в Соединенных Штатах <...> Это чистая политика. Никого не волнует, сколько людей умирает в Украине каждый день. Они заботятся только о своих рейтингах», — заявил президент Украины.

В ночь на 11 апреля российская армия нанесла удар по Трипольской ТЭС. В результате пожара электростанция была полностью уничтожена. В российском Минобороны этот удар назвали ​​​​«ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России».

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