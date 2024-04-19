Украина может отправить убийц на фронт

Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовывать и сразу отправлять на фронт осужденных за убийство. Об этом, как пишет издание Strana.ua, он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными даже военными, нежели те, кто не убивал еще, и более безопасными, нежели те, кто грабил десятками лет, а потом им дали автомат», — сказал Малюська.

При этом он подчеркнул, что всех мобилизованных осужденных будут сразу отправлять в прифронтовую зону.

«Заключенные будут служить в отдельных подразделениях, то есть, по крайней мере, существующие схемы, когда кто-то мобилизованный каким-то образом умудряется служить на территории западных областей Украины, — это будет невозможно. Это будут точно подразделения, которые будут находиться на линии фронта или недалеко от нее», — отметил министр.

Он также отметил, что мобилизация заключенных поможет снизить нагрузку на исправительные учреждения страны.

«У нас количество тех, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, мы на каком-то этапе можем лопнуть. Поэтому нам нужно думать о том, как уменьшить количество тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях», — пояснил Малюська.

В начале апреля комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект о мобилизации осужденных. Документ уже принят украинским парламентом в первом чтении.

До сих пор, по словам главы украинского совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, у украинских властей не было легальных оснований для призыва заключенных.

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