Россия нашла способ избежать новой мобилизации

Россия планирует нанимать больше контрактников, чтобы избежать новой волны мобилизации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет агентство, мобилизация в сентябре 2022 года подорвала общественное доверие к власти и спровоцировала эмиграцию множества россиян. Поэтому власти планируют пополнять ряды армии с помощью контрактников.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Павел Лузин рассказал Bloomberg: «Российские власти стараются не проводить новую мобилизацию, пока у них есть возможность ее избежать».

Российский военный аналитик и глава московского аналитического Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что Россия может набрать до 300 тысяч человек, регулярно принимая по 30 тысяч новобранцев в месяц.

У России есть план по увеличению вооруженных сил до полутора миллионов человек. Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу в российской армии к концу 2023 года числилось 1,15 миллиона человек.

Российские власти стимулируют подписание контрактов с помощью выплат военнослужащим. Bloomberg отмечает, что по расчетам исследовательской группы Re:Russia, с начала 2024 года региональные выплаты контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 тысяч рублей в дополнение к федеральным выплатам в размере 195 тысяч рублей.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, российское командование рассчитывает, что часть призывников перейдут на контрактную службу. В их число могут войти те, кого призовут в армию в период весеннего призыва.

Агентство отмечает, что по российским законам призывников можно отправить в зону боевых действий после четырех месяцев срочной службы. Однако, по словам Лузина, это нарушает публичные обещания российских чиновников не отправлять призывников на войну, поэтому командование подталкивает их к переходу на контрактную службу с первого дня призыва.

Bloomberg также подчеркивает, что, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», помогающего уклоняться от мобилизации, все большее количество призывников жалуется на психологическое и физическое давление. «Одного парня посадили в яму и держали там несколько дней без еды, пока он не согласился подписать контракт», — говорит основатель проекта Григорий Свердлин.

Издание «Верстка» со ссылкой на источники в Администрации президента и Министерстве обороны в марте 2024 года сообщило, что российские власти готовятся мобилизовать 300 тысяч человек. Их якобы должны отправить на войну в Украину, в том числе на осаду Харькова.

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