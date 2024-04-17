Вывезенные в Россию украинские дети оказались в Германии

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что 161 ребенок, принудительно вывезенный из оккупированных территорий Украины в Россию и Беларусь, находится в Германии.

Выговский встретился в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом. На встрече он заявил, что местоположение детей удалось установить благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ. Как именно дети оказались на территории Германии, Выговский не сообщил.

Во время встречи Выговский также коснулся вопросов документации преступлений российской армии во время войны в Украине. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран.

«Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европы», — подчеркнул глава Национальной полиции.

Выговский также выразил надежду, что военно-политическое руководство России предстанет перед Международным уголовным судом (МУС) и специальными трибуналами.

По данным Национального информационного бюро Украины, с начала полномасштабного вторжения в Россию были вывезены более 19 тысяч детей, еще около двух тысяч считаются пропавшими. Как ранее писал The New York Times, российские власти пытаются перевоспитать вывезенных детей и настроить их против Украины.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МУС посчитал их виновными в незаконной депортации детей из оккупированных территорий Украины в Россию.

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