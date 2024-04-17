Власти назвали совпадением победу своих приближенных на викторине с ценными призами

Организаторы викторины «Опорный край», которая прошла в Свердловской области с 15 по 18 марта, назвали совпадением то, что некоторые призовые места достались людям, приближенным к региональным властям. Об этом сообщает «66.ru».

Конкурс прошел в дни выборов президента России. В нем разыгрывали 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и две тысячи смартфонов. Как отмечает It’s My City, формально для участия в викторине голосовать на выборах было не нужно. Однако организаторы вынуждали людей это делать: они раздавали проголосовавшим открытки, которые становились билетами для участия. Позднее волонтеры проверяли у участников конкурса именно эти открытки, а не паспорта. Итоги викторины подвели 12 апреля.

Издание E1 сообщило, что одна из квартир досталась водителю из «Областной газеты» Александру Хренову. Директор газеты — Антон Третьяков — возглавляет оргкомитет викторины. А один из «Москвичей» выиграл родственник Натальи Багдасарян — главы управления образования администрации Артемовского городского округа.

В разговоре с «66.ru» глава Уральской торгово-промышленной палаты (организатора викторины) Андрей Беседин назвал результаты конкурса случайностью.

«Это теория больших чисел и теория случайностей. Водитель — такой же гражданин Свердловской области. Или жаловались, что один из победителей — седьмой племянник шестого брата какого-то главы района. Даже если бы приз выиграл глава района — он тоже свердловчанин и имеет такие же права. Другое дело, как бы он дальше распорядился этим призом», — сказал Беседин.

Некоторые участники конкурса также заметили, что номеров людей, выигравших ценные призы, изначально не было в списках победителей. Беседин объяснил это тем, что финальный список несколько раз корректировался в том числе из-за ошибок участников, которые, например, «из-за плохого зрения» присылали на горячую линию не те номера.

«У нас более двух тысяч проблемных ситуаций, которые возникают не по вине организаторов: шесть цифр отправил вместо семи, отослал с одного телефона несколько номеров, хотя мы говорили этого не делать», — сказал он.

По словам Беседина, последняя корректировка списка произошла 10 апреля. В результате проверок организаторы нашли три номера, которые не отобразились в одной из версий сайта, но в итоге оказались победителями, добавил он.

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