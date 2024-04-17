Россияне для экономии переходят на растворимый кофе в пакетиках 

Объемы продаж растворимого кофе в пакетиках в России за последний год выросли более чем на 10%. В то же время спрос на другие горячие напитки снизился, об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании NielsenIQ. Опрошенные изданием эксперты объясняют это стремлением россиян экономить.

По данным NielsenIQ, в феврале 2024 года спрос на растворимый кофе в пакетиках вырос на 10,5% год к году в натуральном выражении. Рост в денежном выражении среди горячих напитков за этот период также показал только растворимый кофе — он составил 1,6% год к году.

При этом, отмечают в NielsenIQ, потребление остальных видов горячих напитков, напротив, сокращается. Так, объемы продаж нерастворимого кофе упали на 0,5% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, чая — на 1,5% и 6,2% соответственно, а какао — на 1,8% и 5,6%.

Кофе в целом занимает более 63% всего рынка горячих напитков, из которых в начале 2024 года на долю растворимого пришлось 46,9%. При этом в NielsenIQ особо подчеркивают, что продажи растворимого кофе растут в основном за счет продукции в пакетиках.

В компании убеждены, что интерес россиян к растворимому кофе в пакетиках продиктован главным образом его дешевизной, так как он на 63% дешевле растворимого кофе более крупной фасовки из расчета за 1 килограмм.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что популярность среди россиян дешевого растворимого кофе в пакетиках обусловлена трендом на экономию. По его словам, в ближайшем будущем потребление россиянами других горячих напитков, в том числе черного и зеленого чаев, продолжит сокращаться.

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