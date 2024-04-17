В Пермском крае начали массово увольняться пожарные

Из пожарной части №115 в Добрянке Пермского края массово увольняются сотрудники. В связи с этим прокуратура начала проверку, сообщает «59.ru».

По информации издания, с начала года из пожарной части уволились 22 человека. Бывшие сотрудники пожаловались на плохие условия работы: зимой в части было настолько холодно, что в гараже замерзала вода для тушения пожаров, а зарплату не увеличивали на протяжении четырех лет.

«Постельное белье черное — бомжи лучше спят в подвалах. В части холодно. Парни везут свои обогреватели, чтобы в части было теплее. В гараже в боевых машинах вода замерзает в холода. Зарплату не увеличивают последние четыре года. Она составляет от 28 до 30 тысяч для водителей и пожарных. Надбавку урезают. Они говорят: “Если вам мало денег, у вас есть время для шабашек”. После увольнений должен был приехать разбираться начальник по кадрам, но не приехал», — рассказал один из собеседников издания.

Другой экс-сотрудник части пожаловался, что там была сломана сушилка для формы пожарных. Кроме того, в душевой не работал бойлер, из-за чего там было невозможно принять душ после выезда. Пожарные пытались починить его сами.

«Ни горячей воды, ни душа, ни постирать боевую одежду после пожара, в части холодно, ворота въездные разваливаются, постельное белье не меняется толком, только перед проверкой из главного управления», — сказал он.

По данным «59.ру», после массовых увольнений на дежурства были вынуждены заступать лично командир части и его заместитель. В МЧС Прикамья журналистам при этом сообщили, что пожарная часть работает в штатном режиме. «Люди увольняются, находя более удобные условия работы и труда. Рассматриваются кандидаты на вакантные должности», — сказал представитель ведомства.

В Пермской краевой прокуратуре изданию сообщили о проведении проверки массовых увольнений. «Жалоб и обращений сотрудников в ходе личного приема не поступало», — добавили там.

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