Побит рекорд полковника Захарченко по размеру полученной взятки

Экс-полицейского Георгия Сатюкова обвинили в получении взятки размером почти в пять миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это самая крупная в истории ведомства сумма взятки.

По данным газеты, Сатюков занимал пост начальника отделения управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий бюро специальных технических мероприятий (БТСМ) МВД.

Как утверждает следствие, угрожая уголовным преследованием, Сатюков навязал свое покровительство системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte Алексею Иванову (Билюченко).

В связи с этим Иванов в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года перевел Сатюкову криптовалюты на общую сумму в 4,9 миллиарда рублей. По данным следствия, криптовалюту Сатюков получал через посредника — своего бывшего коллегу Дмитрия Соколова. Он стал вторым обвиняемым по этому же делу. И Сатюков, и Соколов успели покинуть Россию, суд арестовал их заочно.

В ходе расследования следователи выяснили, что Сатюкову и его родственникам принадлежат 13 банковских счетов и шесть крупных объектов недвижимости, в том числе квартира в московском ЖК «Нежинский ковчег» площадью около 200 квадратных метров и около 13 счетов в различных банках. В свою очередь, Соколов владеет апартаментами в самом высоком здании Дубая «Бурдж-Халифа».

До сих пор рекорд по размеру полученной взятки среди российских полицейских принадлежал экс-полковнику Дмитрию Захарченко. Его приговорили к 16 годам колонии за получение взятки в размере 1,4 миллиарда рублей.

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