Мать жены казахстанского экс-министра обвинила его в убийстве ребенка

В Казахстане в ходе процесса над бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, одна из свидетельниц заявила, что он убил ребенка. Об этом пишет местное издание ORDA.

По его данным, 11 апреля выступая в суде, мать Салтанат Нукеновой Жумагуль «пригрозила Бишимбаеву раскрыть его прошлое». «Про твое прошлое хочешь расскажу? Как ты убил ребенка, задавил!» — сказала она, не уточнив, о каком ребенке идет речь, и не приведя никаких дополнительных деталей.

Тем не менее заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха заявил журналистам, что его ведомство проведет по этому поводу проверку. «По всем фактам МВД проверку проводило и если по этому не проводило, то проведет наверняка. Я сейчас поручу начальнику следственного департамента, если этот факт был, значит, мы посмотрим. Проверка наверняка проводилась, если нет — поручу, чтобы они посмотрели. <...> Можете не сомневаться, все что там выкрикивается, все протоколируется и от суда не уйдет», — сказал он.

17 апреля Лепеха заявил, что подтверждений словам Жумагуль Нукеновой пока не нашлось. «Я про этот момент помню, поручение давал. Задавил ли Бишимбаев ребенка? Пока подтверждений этому нет. Мы говорили с родственниками убитой [Нукеновой], с братом. Хотели узнать, что там за источник информации. Но там речь идет о другом случае, пока подтверждений, что Бишимбаев виноват в гибели ребенка, нет. Но мы еще посмотрим...» — сказал он.

Процесс над бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым привлек большое общественное внимание. Его обвиняют в истязании и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По версии обвинения, в ноябре прошлого года пьяный Бишимбаев в одном из элитных ресторанов Астаны забил до смерти свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. После этого экс-министр попытался скрыть следы совершенного преступления — он попросил директора ресторана, которым является его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, удалить записи видеокамер, а также найти и отвезти домой телефон Нукеновой.

В итоге Байжанов также стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Вызывающее поведение Бишимбаева в суде и его отказ признать свою вину вызвали возмущение в казахстанском обществе. Так, Бишимбаев заявлял, что его жена каждый день выпивала и имела отношения «с известным казахстанским бизнесменом».

После этого казахстанские пользователи соцсетей запустили флешмоб с хештегом #ЗаСалтанат. В рамках этой акции женщины выкладывают свои фотографии с бокалами вина и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать!»

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