Бразильянка попыталась взять кредит на труп

Полиция в Рио-де-Жанейро задержала местную жительницу Эрику Виейру Нуньес, которая привезла в банк тело пожилого мужчины и попыталась взять на него кредит. Об этом сообщает O Dia.

Издание отмечает, что 42-летняя женщина привезла тело 68-летнего Пауло Роберто Брага в банк в кресле-каталке поздно вечером во вторник. Она представилась племянницей и опекуншей мужчины и в процессе разговаривала с трупом и пыталась вложить ручку в его руку, чтобы он подписал документ. Таким образом Нуньес хотела взять на имя Пауло Роберто кредит в размере 17 тысяч реалов (306 тысяч рублей).

«Дядя, ты слушаешь? Тебе нужно подписать», — говорила она. «Он как обычно ничего не говорит», — добавила Нуньес, обращаясь к сотрудникам банка. «Если тебе плохо, я отвезу тебя в больницу», — сказала она мужчине.

Сотрудники кредитной организации заподозрили неладное, так как голова мужчины все время запрокидывалась, и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики установили, что Пауло Роберто Брага умер несколько часов назад. После этого в банк приехали полицейские, которые задержали Нуньес и впоследствии предъявили ей обвинения в попытке кражи и осквернении трупа. Тело пожилого мужчины доставили в Институт судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить обстоятельства его смерти. Полицейские также проверяют, действительно ли Нуньес была его племянницей.

«За свою 22-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного», — сказал журналистам следователь Фабио Луис Соуза. По его словам, сейчас полицейские разыскивают водителя такси, который помог Нуньес привезти труп мужчины в банк.

Защита Нуньес настаивает, что она привезла мужчину в банк живым. По словам адвоката, ему стало плохо в отделении, в результате чего он умер.

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