Без помощи США Харьков рискует стать «вторым Алеппо»

Харьков рискует стать «вторым Алеппо», если американские конгрессмены не согласуют новый пакет военной помощи Украине, заявил в беседе c The Guardian мэр города Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что страна нуждается в средствах противовоздушной обороны на фоне роста числа российских ракетных ударов. Терехов указал на изменения в тактике российских войск, которые пытаются разрушить электроснабжение Харькова.

Мэр второго по величине города страны заявил, что пакет военной помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, рассмотрение которого в приостановлено в американском Конгрессе, имеет «критическое значение» для Украины.

«Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо», — сказал Терехов, имея в виду сирийский город, разрушенный в результате бомбардировок российских и сирийских правительственных войск в разгар гражданской войны в стране десять лет назад.

Внутриполитические трения в США, обострившееся на фоне войны в Газе и предстоящих президентских выборов, месяцами не дают Конгрессу принять единый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.

После удара Ирана по Израилю в минувшие выходные республиканцы предложили рассмотреть билль о поддержке каждой страны отдельно.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что дроны «Шахед» иранской разработки, используемые Россией, «одинаковые что в Европе, что на Ближнем Востоке». Говоря об уровне поддержки Израиля Западом во время обстрела Ирана, украинский лидер подчеркнул: «Европейское небо могло бы уже давно получить такой же уровень защиты, если бы Украина получила аналогичную полную поддержку от своих партнеров в перехвате беспилотников и ракет».

Тем временем российские войска продолжают постепенно продвигаться по линии фронта на востоке Украины. Аналитики, включая экспертов Института изучения войны (ISW), напрямую связывают это с задержкой американской помощи.

Опасаясь вероятного наступления России на харьковском направлении, аналитики предупреждают, что без восполнения дефицита противовоздушной обороны и артиллерии Украина не сможет удерживать свои рубежи.

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