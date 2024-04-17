В Индонезии эвакуировали почти всех жителей одного острова из-за извержения вулкана

Власти Индонезии эвакуировали не менее 800 человек в провинции Северный Сулавеси из-за извержения вулкана Руанг, расположенного на одноименном острове, сообщает Reuters. В течение нескольких дней вулкан не менее трех раз выбрасывал в небо облака лавы и пепла.

Местные власти подняли уровень тревоги до второго по величине. Представительница индонезийского Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Херунингтьяс Дези Пурнамасари сообщила, что извержение вызвано недавними землетрясениями на острове, а вулкан выбросил в небо «взрывоопасные горячие облака» на высоту 1,8 км.

«Мы должны эвакуировать остров. Ожидаем, что извержений может быть больше. Никакая деятельность не допускается в пределах четырех километров от кратера», — сказала она. На острове Руанг проживает примерно 838 человек, большинство из них сейчас эвакуированы на соседний остров Тагуланданг, добавила Херунингтьяс.

Фото: AFP

Вулкан находится примерно в 100 километрах от города Манадо — столицы провинции Северный Сулавеси.

Судя по кадрам, как пишет Reuters, с горы Руанг стекают потоки красной лавы, а над кратером вздымаются облака серого пепла.

Индонезия расположена в Тихоокеанском огненном кольце, где находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Это область высокой сейсмической активности, которая лежит на нескольких тектонических плитах.

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