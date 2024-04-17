H&M и Zara оказались причастны к вырубке тропических лесов в Бразилии

Крупнейшие мировые бренды одежды — H&M и Zara — используют хлопок, производство которого связано с незаконной вырубкой лесов, насилием, нарушениями прав человека и коррупцией в Бразилии. Об этом свидетельствуют результаты расследования британской НКО Earthsight.

Компании SLC Agrícola и Horita Group — главные поставщики хлопка из Бразилии, которыми владеют одни из самых богатых семей в стране. В 2014 — 2023 годах они доставляли товар восьми азиатским фирмам в Китае, Вьетнаме, Индонезии, Турции, Бангладеше и Пакистане, а те, в свою очередь, переработали полученный хлопок в 250 миллионов товаров мировых брендов.

Организации удалось отследить почти миллион тонн «грязного» хлопка, выращенного на территориях незаконно вырубленных лесов, и их связь с гигантами масс-маркета вроде H&M, Zara, а также Bershka и Pull&Bear ( Inditex Group).

«Мы провалились, в этом нет никаких сомнений», — признал менеджер по устойчивому развитию H&M в разговоре со шведской прессой.

В частности, речь идет о разрушении Серраду — обширного экорегиона тропической саванны, где живет около 5% всех биологических видов. Среди них — 199 вид млекопитающих, в том числе гигантские муравьеды, броненосцы, ягуары и тапиры.

Согласно пресс-релизу Earthsight, «разрушение [Серраду] оказывает на климат воздействие, эквивалентное увеличению количества автомобилей на дорогах на 50 миллионов каждый год». Более того, экологи говорят о миллиардах литров пресной воды, которые попадают на хлопковые поля вместе 600 миллионами литрами ядовитых пестицидов.

«Влияние хлопка (на леса Бразилии — прим. ”Холода”) осталось практически незамеченным, — заявил директор Earthsight Сэм Лоусон. — Однако в последние десятилетия урожай хлопка резко вырос и стал экологической катастрофой. Если у вас есть хлопчатобумажная одежда, полотенца или простыни от H&M или Zara, они вполне могут быть связаны с разграблением Серраду».

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