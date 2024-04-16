Власти Татарстана предложили устраивать на оборонные предприятия подростков

Кабинет министров Татарстана подготовил «программу содействия занятости молодежи», согласно которой на заводы и оборонные предприятия будут привлекать молодежь и подростков с 14 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такая мера призвана сократить дефицит рабочей силы. Как отмечает издание, правительство региона обеспокоено тем, что молодежь предпочитает получать среднее профессиональное и высшее образование вместо того, чтобы идти работать на предприятия.

Кроме того, недостаток рабочих авторы программы объясняют снижением рождаемости в 1990-е годы. «Исходя из этого, с начала 2010-х годов в России наблюдается тенденция к сокращению численности молодых работников», — говорится в программе.

Власти Татарстана считают, что люди до 35 лет — «самая динамичная часть трудовых ресурсов», которая обладает большей мобильностью и быстрее обучается. В то же время, как утверждают авторы программы, работодатели часто недовольны низким качеством труда и отсутствием опыта у молодых людей.

Власти Татарстана уже пытались решить проблему дефицита кадров. Например, в прошлом году они подготовили законопроект, согласно которому подростки с 16 лет могли бы устроиться на вредные и опасные производства. Закон подвергся критике, и его рассмотрение решили отложить.

Также в феврале 2024 года гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев предложил перевести студентов-очников на вечернее отделение, чтобы днем они могли работать на заводах. Шагивалеев рассчитывал, что такая мера позволит снизить недостаток рабочих рук в регионе на 200 тысяч.

После начала войны в Украине в «Алабуге» начали собирать дроны «Шахед». По данным «Агентства», к работе привлекали студентов «Алабуга Политех». В начале апреля общежитие в «Алабуге» подверглось атаке украинских беспилотников. Как сообщалось, два человека получили ранения.

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