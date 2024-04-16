Силовики получат доступ к врачебной тайне россиян

Правительство поддержало законопроект, наделяющий полицию правом доступа к врачебной тайне для поиска людей склонных к общественно опасным действиям. Речь идет в том числе о медицинских данных страдающих алкоголизмом и наркоманией граждан. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник в Белом доме.

Поддержанный правительством законопроект по просьбе МВД разработал Минздрав. Документ предполагает наделить силовиков правом без санкции суда запрашивать у медорганизаций персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы и страдающими психическими расстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение.

Также полицейские получат доступ к данным россиян, за которыми установлено диспансерное наблюдение в связи с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями. В документе прописано, что силовики смогут участвовать «в наблюдении за пациентами» и обмениваться данными о них с медорганизациями.

В пресс-службе Минздрава «Ведомостям» пояснили, что из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, минимально, но они требуют особого внимания со стороны медработников и правоохранительных органов. В ведомстве сочли, что в случае, если такой гражданин не явился на очередной прием в рамках диспансерного наблюдения, полиция должна иметь возможность участвовать в его поиске в рамках работы по профилактике правонарушений.

Как сообщила в своем докладе осенью прошлого года уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, ежегодно, по данным МВД, невменяемыми лицами совершается порядка семи тысяч общественно опасных деяний. Кроме этого, говорилось в докладе, «практически треть всех преступлений, или почти 270 тысяч, совершается под воздействием алкоголя или наркотиков».

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