Подводная гибридная война России с Западом поставила под угрозу безопасность жителей ЕС и США

Попытки России атаковать подводную инфраструктуру стран Запада ставят под угрозу безопасность жителей Европы и Северной Америки. Кроме того, «гибридная война», которую ведет Москва, угрожает морской ветроэнергетике. Об этом замглавы объединенного командования морских сил НАТО (Marcom) Дидье Малетерр рассказал The Guardian.

По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергоснабжение и другие коммуникации Европы, не приспособлена к участию в «гибридной войне», которую Россия и ее союзники ведут против НАТО. Малетерр отмечает, что большая часть западной подводной инфраструктуры создавалась частными компаниями, что делает ее уязвимой.

«Компании не знали, что гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90% интернет-кабелей, а также все каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой. Там существует множество уязвимых мест», — сказал он. По его словам, россияне ведут подводную борьбу с Западом с целью дестабилизировать европейскую экономику.

В числе прочего, под угрозой находится морская ветроэнергетика Европы и Соединенных Штатов, говорит Малетерр. По данным отраслевой ассоциации WindEurope, на которые ссылается The Guardian, ЕС планирует нарастить мощность этих установок на четверть к 2050 году, а США — добавить новые морские ветряки вдоль своей береговой линии еще на 30 тысяч мегаватт к 2030 году.

Объекты морской ветроэнергетики охраняют более сотни кораблей и подводных лодок НАТО: они патрулируют воды Арктики, Атлантики, Балтики, Черного и Средиземного морей. Однако, по словам Малетерр, силы альянса не могут следить за каждым объектом подводной инфраструктуры. Он считает, что ответственность за безопасность своих объектов должны нести в первую очередь сами государства.

По словам собеседника The Guardian, многие страны, включая Норвегию, Швецию и Данию, разработали специальные датчики и дроны, а также беспилотные подводные аппараты, способные быстро обнаруживать подозрительную активность в море. НАТО также создала систему на базе искусственного интеллекта, которая помогает находить все подозрительное — например, фиксирует, если какой-то корабль отключается от системы автоматической идентификации (AIS), чтобы его нельзя было отследить. Также НАТО использует спутники.

Опасения НАТО по поводу подводной безопасности настолько сильны, что альянс решил создать специальную группу для работы над этим вопросом. Центр будет располагаться в британской штаб-квартире Marcom на северо-западе Лондона, рядом с центром морских перевозок НАТО.

За последние 18 месяцев на газопроводах в Балтийском море произошло несколько инцидентов, отмечает The Guardian. В сентябре 2022 года — серия взрывов на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», в октябре прошлого года — на газопроводе Balticconnector в водах Финляндии. В прессе и среди западных чиновников звучали предположения о причастности России к атакам, однако обе они до сих пор остаются нераскрытыми.

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