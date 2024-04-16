ФСБ задержала подозреваемого в покушении на бывшего сотрудника СБУ

ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, совершенного на прошлой неделе. Как утверждают в спецслужбе, задержанный действовал «по заданию украинских кураторов». Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как утверждает следствие, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года задержанный выехал в Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ.

В марте 2024 года по заданию куратора, «действовавшего по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия», мужчина вернулся в Россию, где получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. Собрав бомбу подозреваемый провел разведку в районе места жительства экс-подполковника СБУ Василия Прозорова и заминировал его автомобиль.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео с признанием задержанного, на котором его лицо заблюрено, а имя не называется.

Принадлежавший Прозорову Toyota Land Cruiser Prado взорвался на севере Москвы 12 апреля. Как сообщали близкие к силовикам российские телеграм-каналы, взрывное устройство сработало, когда владелец завел машину. В результате Прозоров был госпитализирован с травмами ног, а осколками повредило несколько стоявших рядом автомобилей.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Как сообщили в ЦОС ФСБ, подозреваемому в покушении также могут предъявить обвинения в терроризме и государственной измене.

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