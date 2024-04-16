Фрагмент МКС пробил крышу дома в США

Объектом, который пробил крышу частного дома во Флориде, оказался фрагмент Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Инцидент произошел в марте. Житель города Нейплс во Флориде Алехандро Отеро рассказал Wink-TV, что он был в отпуске, когда ему позвонил испуганный сын. Тот сообщил отцу, что неизвестный объект проломил два слоя крыши дома, образовав большие дыры в потолке и полу.

«Это был невероятно мощный звук. Объект чуть не задел моего сына. Он находился через две комнаты [от места удара] и все слышал», — говорил Отеро. Мужчина признался, что сначала он подумал, что в его дом врезался метеорит.

Фото: NASA

Когда Отеро вернулся домой, он увидел сам объект и описал его как нечто искусственно созданное, цилиндрической формы и весом почти в килограмм. Мужчина был уверен, что объект прилетел из космоса. «Меня трясло, я был в полном недоумении. Какова вероятность того, что что-то упадет на мой дом с такой силой и причинит столько вреда? Я очень рад, что никто не пострадал», — говорил Отеро.

Спустя несколько недель в NASA рассказали, что металлический объект, приземлившийся на дом Отеро, сбросили с МКС в марте 2021 года. Тогда на станции установили новые литий-ионные батареи и решили выбросить старые — никель-гидридные. Предполагалось, что все старое оборудование массой около 2,5 килограммов полностью сгорит во время входа в атмосферу Земли 8 марта 2024 года. Однако его часть уцелела и врезалась в дом.

В пресс-релизе говорится, что обломок имеет размеры 10,1 на 4 сантиметра и изготовлен из металлического сплава инконель. МКС проведет «детальное расследование» того, почему он не сгорел в атмосфере, добавили в NASA.

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