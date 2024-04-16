Бизнесмен получил 22 года колонии за попытку оговорить своих партнеров

Бывшего гендиректора одного из крупных российских IT-дистрибьюторов компании Merlion Вячеслава Симоненко приговорили к 22 годам лишения свободы за попытку оговорить своих бизнес-партнеров.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Хорошевский суд признал Симоненко виновным в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК), взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), заведомо ложном доносе (статья 306 УК), даче заведомо ложных показаний (статья 307 УК), а также пособничестве при фальсификации доказательств (часть 5 статьи 33 — часть 3 статьи 303 УК).

Как пишет газета «Коммерсантъ», по версии следствия, в 2015 году Симоненко нанял воевавшего в Донбассе Григория Жернова для инсценировки поджога собственного дома в Красногорске. Затем Жернов написал явку с повинной в полицию, в которой заявил, что поджечь дом Симоненко его наняли бывшие партнеры по бизнесу последнего — экс-вице-президент «Евросети» Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов.

Симоненко утверждал, что бывшие партнеры решили его убить, чтобы не выплачивать ему 4,5 миллиона долларов, которые он должен был получить после ухода из Merlion. В 2020 году Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова арестовали по обвинению в покушении на убийство Симоненко.

После этого, утверждало обвинение, он вместе с Жерновым и помогавшим им фальсифицировать доказательства бывшим следователем СК Алексеем Несновым стал вымогать у обвиняемых 15 миллиардов рублей за прекращение уголовного преследования.

При этом следствие заявило, что Симоненко и Неснов были членами организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета и ФСБ, целью которых был рейдерский захват Merlion.

Арестованные бизнесмены все обвинения отрицали и утверждали, что стали жертвами оговора со стороны Симоненко. В 2022 году СК прекратил дело против Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова за отсутствием события преступления, признав их право на реабилитацию.

После этого фигурантами уголовного дела стали уже Симоненко и Неснов. Последний бежал из России и был объявлен в розыск, а Симоненко арестовали. В ходе процесса прокурор просил приговорить его к 24 годам лишения свободы. Своим решением суд также запретил Симоненко занимать должности на государственной службе в течение трех лет, а также взыскал с него по гражданским искам восемь миллионов рублей — по два миллиона в пользу каждого из четырех потерпевших.

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