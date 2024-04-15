В Челябинске затопило кладбище рядом с городским водохранилищем

В Челябинске талыми водами затопило Митрофановское кладбище, сообщает издание «Челябинск будущего». Местные жители беспокоятся, что грязная вода попадет в питьевое Шершневское водохранилище, которое находится поблизости. Чиновники утверждают, что все под контролем.

Жители Челябинска опубликовали в паблике во «Вконтакте» несколько фотографий, на которых видно, что могилы, кресты и надгробные плиты частично погружены в воду.

«Не зря экологи били тревогу и говорили о недопустимости новых захоронений на этом кладбище вблизи питьевого источника целого города. Но это просто чей-то бизнес. Воду теперь только кипятить», — написала в комментариях одна из пользовательниц соцсети Ольга.

«За место они берут по 40 тысяч, а с потопом разобраться не могут», — написала другая пользовательница Анна. «За место они брали от 95 тысяч», — ответила ей Наталья.

Фото: паблик «Подслушано Амз Советский Челябинск»

Директор «Службы городских кладбищ» Мария Кольцова в разговоре с «74.ру» сказала, что талые воды затопили не все Митрофановское кладбище, а только его часть, которая находится в низине. Кольцова утверждает, что угрозы для захоронений нет.

«Могилы не размоет. Такая ситуация ежегодно. Когда-то воды больше, когда-то меньше. Понятно, что сейчас… Такого количества снега не было у нас, ситуация беспрецедентная, поэтому и столько воды не было. Каменным надгробиям ничего не будет. У кого временные, деревянные кресты — ну, они и называются временными», — сказала директор учреждения.

Также Кольцова заявила, что вода с кладбища не попадет в водохранилище. «Вода уйдет в землю. Потому что, если бы она имела возможность уйти в Шершни [Шершневское водохранилище], она бы уже ушла в Шершни, а не стояла бы в том месте, где стоит. Когда оттает грунт, вся вода уйдет. Плюс корневая система деревьев тоже сделает свое дело. Ситуация находится под контролем», — сказала она.

В мэрии Челябинска журналистам сообщили, что тоже контролируют ситуацию. «Многолетние наблюдения позволяют нам сделать вывод, что вода достаточно быстро уйдет в землю, как только она полностью оттает. Опасения жителей напрасны, ситуация находится под контролем», — сказал представитель городской администрации.

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Ранее челябинская организация «Экологический консалтинг» подала иск к местной мэрии и «Службе городских кладбищ». Правозащитники требовали запретить новые захоронения на Митрофановском кладбище.

«Это кладбище находится во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища. Функционирование подобных организаций на территории с такими ограничениями должно быть запрещено по санитарным нормам и правилам», — говорил один из автором иска, директор «Экологического консалтинга» Владимир Казанцев. Суд этот иск отклонил. «74.ру» писало, что санитарные правила запрещают размещение мест массового захоронения возле источников водоснабжения.

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