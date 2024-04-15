Начальство волейбольного «Динамо» после проигрыша обвинило соперниц в «пропаганде ЛГБТ»

На сайте женской волейбольной команды «Динамо-Москва» появилась колонка под названием «Хватит это терпеть!». Ее автор — экс-волейболистка и советница гендиректора «Динамо» Елена Година — обвинила соперниц клуба из калининградского «Локомотива» в «пропаганде ЛГБТ» путем демонстрации «однополых поцелуев в губы и прочих мерзостей».

В колонке говорится, что 14 апреля женская команда «Динамо» из Москвы проиграла калининградскому «Локомотиву» пятый и решающий матч полуфинальной серии плей-офф и теперь поборется лишь за третье место на Чемпионате России-2024.

«Эти дни мы находились под беспрецедентным давлением со всех сторон, не хватило стойкости, выдержки, в чем-то даже характера и боевитости. Но я хочу сегодня коснуться другой очевидной всем темы, о которой, увы, все предпочитают молчать», — написала Година.

По ее словам, в трансляциях матчей «крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского “Локомотива”, направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости».

Свою колонку она сопроводила несколькими кадрами с прошедшего матча. На них видно, как одна из волейболисток «Локомотива» целует другую в щеку. На другой фотографии девушки обнимаются.

Година посетовала, что арбитры матчей в течение всего сезона «не сделали ни одного замечания за подобное поведение». «Хуже, все это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков “Локомотива” воспитывают собственных детей!», — говорится в колонке.

«Во время, когда российские земли и люди подвергаются вражеским бомбардировкам, когда лучшие представители страны защищают нас с оружием в руках, медики, учителя, священники, рабочие всех самых сложных трудоемких профессий трудятся на благо нашей страны — здесь будет процветать такое? Не бывать этому никогда!» — резюмировал Година.

Издание «Спорт-экспресс» пишет, что поводом для выступления Годиной стал «инцидент» на матче: после игры капитан «Динамо» Наталия Гончарова показала соперницам из «Локомотива» средний палец. Всероссийская федерация волейбола пообещала провести проверку. В самом «Динамо» это объяснили «провокацией гостей» матча.

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