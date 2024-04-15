В России создали нейросеть по выявлению нарушителей среди людей с мигрантским опытом 

В России появилась нейросеть, которая может проверить документ на подлинность и сверить фото из него с лицом предъявителя. Ее разработала компания Smart Engines, сообщает РИА «Новости». Создатели позиционируют этот проект как систему для выявления нарушителей закона, в том числе террористов, среди людей с мигрантским опытом.

Агентство отмечает, что продукты компании применяются во многих кредитных организациях, включая «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». Также ее системы используются при продаже билетов на кассах РЖД, на автоматическом паспортном контроле в Шереметьево, а также при регистрации самозанятых в приложении «Мой налог».

Ксенофобные настроения в России усилились после нападения вооруженных боевиков на «Крокус Сити Холл» 22 марта. По делу о теракте были арестованы 11 человек, большинство из которых — граждане Таджикистана. На этом фоне силовики начали проверять иностранцев на улице, а некоторые россияне стали отказываться садиться в такси с водителями-гражданами Таджикистана. Телеграм-канал Baza писал, что лидеры таджикских сообществ порекомендовали живущим в России согражданам не выходить из домов по вечерам.

Некоторые политики выступили за ужесточение миграционных правил. Например, депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд в Россию всем иностранцам, пока не закончится война в Украине. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал депортировать людей с мигрантским опытом «за малейшее правонарушение», а также ввести за ними цифровой контроль.

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