Аналитики: удар по Израилю показал уязвимость Украины

Успех Израиля в защите от ракетных ударов и беспилотников, запущенных с территории Ирана 13 апреля, подчеркивает уязвимость Украины из-за ее географического положения и ухудшения работы систем ПВО. Об этом пишет Институт изучения войны.

Аналитики считают, что удар Ирана аналогичен атакам по территории Украины со стороны России. По их словам, российская армия регулярно проводит комбинированные атаки с помощью крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.

При этом удар Ирана был менее успешным, поскольку израильские системы ПВО перехватили почти все воздушные цели, за исключением нескольких баллистических ракет.

В то же время иранские дроны и ракеты пересекли более тысячи километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем они достигли Израиля. По мнению аналитиков, это помогло Израилю и его союзникам выиграть время, чтобы отследить и перехватить ракеты.

Российские же войска запускают беспилотники и ракеты со всех оккупированных территорий, а также из регионов в непосредственной близости от границы с Украиной. Из-за этого у украинской системы обороны меньше времени на отражение атак.

Кроме того, Израиль имеет надежную систему противовоздушной обороны, которая способна отражать атаки ракет, запущенных с более близкого расстояния, в том числе из сектора Газа и Западного берега. Украине же не хватает ресурсов для проведения перехвата в воздухе с помощью самолетов, как это сделал Израиль.

Аналитики отмечают, что истощение предоставленных США систем противовоздушной обороны, задержки военной помощи и усовершенствование российской тактики ударов по Украине привели к повышению эффективности российских атак. По мнению специалистов, это может привести к значительным успехам российской армии на поле боя.

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