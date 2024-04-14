Паводок смыл несколько мостов на Урале

В двух деревнях Курганской области из-за паводка смыло мосты. Об этом сообщил местный губернатор Вадим Шумков. Он предупредил жителей области об «очень сложной ситуации с подъемом воды».

Один деревянный мост обрушился в селе Темляково. По словам Шумкова, конструкцию несет течением к Кургану. «Это создает риск затора», — добавил губернатор. Второй, понтонный мост, сорвало течением в деревне Лаптева. «Пока крепления его держат у берега. МЧС и округу также поставлена задача принять все меры, чтобы его закрепить, по возможности, достать из воды, чтобы он не стал причиной затора», — написал Шумков.

Губернатор добавил, что за два часа уровень воды в реке Тобол увеличился на 25 сантиметров и составил 532 сантиметра. «Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь», — сказал он. Шумков призвал жителей региона немедленно покинуть подтопляемые территории.

В то же время из-за паводка в Томске частично обрушился земляной вал рядом с мостом через реку Томь, сообщает РИА Томск. Издание отмечает, что 13 апреля из-за затора льда река подтопила дорогу под одним из мостов. 14 апреля уровень воды в реке продолжил подниматься. «Из-за перелива воды часть плит, укрепляющих левобережную часть моста, обвалилась», — отмечает издание. При этом конструкции моста ничего не угрожает, отчитались местные власти. 13 апреля в Томской области началась эвакуация местных жителей.

Подтопления происходят в том числе в Улан-Удэ, сообщил местный мэр Игорь Шутенков. Из-за паводка частично обрушился мост между селами Первомайский и Ляхово в Башкортостане. Уровень воды в реке Урал начал опускаться и вода начала уходить из Орска, но многие населенные пункты Оренбургской области остаются подтопленными. По информации «Урал56.ру», в Орске, где воды нет уже девять дней, местные жители часами стоят в очереди за ней и получить воду удается не всем.

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