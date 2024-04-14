Мужчину лишили родительских прав после насилия над бывшей возлюбленной

Жительница Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе добилась лишения родительских прав своего бывшего партнера, который избивал ее, угрожал и преследовал ее и ребенка. Об этом сообщает издание Neft. Мировой суд огласил решение 10 апреля. При этом полиция до сих пор не возбудила на мужчину уголовное дело по факту применения насилия и угроз.

Пострадавшая рассказала Neft, что ее бывший партнер на протяжении трех лет после расставания преследовал ее. Кроме того, он избивал женщину и регулярно угрожал ей убийством. Свои действия он оправдывал тем, что хотел быть ближе к ребенку, отцовство над которым ранее не было доказано. Женщина отмечала, что ее бывший партнер стоит на учете в психоневрологическом диспансере. По ее словам, из-за действий мужчины ее сыну диагностировали задержку в развитии.

Скриншоты: Neft

В сентябре 2023 года издание Neft писало, что пострадавшая подала как минимум 16 заявлений в полицию. По информации «7х7», женщина обращалась к силовикам 20 раз. Сколько заявлений в итоге дошло до суда, неизвестно. В одном из заявлений пострадавшая жаловалась на то, что ее бывший возлюбленный хватал ее за волосы в лифте. Она просила суд запретить ему приближаться к ней и ребенку. К тому моменту экспертиза уже подтвердила факт отцовства, поэтому суд отказался запрещать насильнику приближаться к женщине и ее сыну. Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей. Как сообщало издание Neft, сразу после судебного заседания он снова избил свою бывшую девушку. Что случилось с другими заявлениями, не сообщается.

Силовики также неоднократно отказывались принимать меры в отношении мужчины и запрещать ему приближаться к бывшей и ребенку, так как он «имел право общаться с сыном», отмечало издание. 10 апреля суд лишил мужчину родительских прав и обязал его платить алименты с момента признания отцовства.

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