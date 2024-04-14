Хочу взять собаку из приюта

Собаки из приюта или с улицы часто травмированы прошлым опытом, но все равно можно устроить счастливую совместную жизнь с ними. Как подготовить себя и квартиру и на что обращать внимание в первое время — рассказывает специалистка по коррекции поведения и психическому здоровью собак Настя Бобкова, написавшая трилогию книг «Гладь, люби, хвали».

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Что обдумать на этапе планирования?

Поговорите с близкими. Решение взять собаку должно быть совместным. Если кто-то из членов семьи против, лучше этого не делать. Но стоит уточнить, с чем именно не согласен ваш близкий: возможно, он против большой и лохматой собаки, но согласился бы на маленькую и гладкошерстную. Выбирайте такое животное, которое понравится всем хотя бы внешне. Если мы влюблены, то многое прощаем, а если нет — любое неудобство может восприниматься острее.

Решение взять собаку должно быть совместным. Если кто-то из членов семьи против, лучше этого не делать. Но стоит уточнить, с чем именно не согласен ваш близкий: возможно, он против большой и лохматой собаки, но согласился бы на маленькую и гладкошерстную. Выбирайте такое животное, которое понравится всем хотя бы внешне. Если мы влюблены, то многое прощаем, а если нет — любое неудобство может восприниматься острее. Распределите обязанности. Кто будет готовить собаке еду? Кто выйдет с ней на прогулку утром, а кто — перед сном? Не стоит возлагать ответственность на детей и тем более заводить животное только по их просьбе. Это решение принимают взрослые.

Кто будет готовить собаке еду? Кто выйдет с ней на прогулку утром, а кто — перед сном? Не стоит возлагать ответственность на детей и тем более заводить животное только по их просьбе. Это решение принимают взрослые. Установите правила. Выберите книгу или специалиста, которому доверяете, и придерживайтесь одной стратегии всей семьей.

Выберите книгу или специалиста, которому доверяете, и придерживайтесь одной стратегии всей семьей. Задумайтесь о будущем. Если в ближайший год-два вы планируете эмигрировать или рожать детей, лучше отложить заведение собаки до более предсказуемого промежутка времени

Если в ближайший год-два вы планируете эмигрировать или рожать детей, лучше отложить заведение собаки до более предсказуемого промежутка времени Запланируйте отпуск. Хотя бы на неделю, а лучше на две, когда берете собаку. Примерно столько занимает первичная адаптация. Будьте рядом с собакой, чтобы познакомиться поближе и помочь ей пережить стресс от смены обстановки.

Когда решение принято, приходит время выбирать собаку. Ориентироваться только на фото с сайта приюта — не самый надежный вариант. Если есть возможность, лучше приехать в приют и познакомиться с собакой лично: поиграть, сходить на прогулку и проверить свои ощущения.

Что сделать за несколько дней до появления собаки?

Для начала стоит обезопасить пространство. Возможно, собака никогда в жизни не сделает ничего запретного, но лучше перестраховаться. Желательно спрятать или оградить вольерной решеткой все, что собака может скинуть, сгрызть или испортить как-то еще.

Если планируете завести молодую собаку, спрячьте всю обувь, кроме одной пары, которую не жалко. Когда собака ей заинтересуется, ваши любимые кроссовки будут в безопасности. А если она останется к обуви равнодушна, можно будет вернуть все на свои места.

Следующий шаг — купить амуницию для прогулок. Ее стоит подбирать с учетом того, что собака еще не привыкла к новым хозяевам и ей может быть страшно гулять вместе с вами. Если на прогулке она сорвется с поводка, то, вероятно, убежит искать старую стаю или уже знакомый приют — поэтому амуниция должна быть надежной.

Для прогулок лучше приобрести мартингейл — ошейник с динамической конструкцией. Когда собака спокойна, он висит, как ожерелье, а если она делает рывок, затягивается четко под размер шеи.

Вместо ошейника можно купить шлейку, но с тремя стропами: по одному в районе шеи, ребер и живота. Из обычной шлейки собаки могут выйти, просто сдав назад. С тремя стропами так сделать не получится. Можно использовать анатомические H-образные шлейки: при правильной регулировке они не мешают движению собаки. Есть вариант купить обычную шлейку и к ней добавить мартингейл. Тогда нужно будет прицеплять два поводка: один к шлейке, а другой к ошейнику. Если собака попытается вырваться, запасной поводок ее задержит.

Поводок лучше брать обычный — рулетки травмоопасны из-за трения ленты. Если собака рванет, лента может порезать и ее, и вас, да и распутываться потом будет сложно. Кроме того, ручка рулетки может ударить собаку или испугать ее своим грохотом. Есть смысл брать трех-пятиметровый поводок с прорезиненной стропой. Он не выскальзывает из рук и достаточно длинный, чтобы можно было обвязать вокруг тела хозяина: даже если рука дрогнет, собака не убежит.

Не обязательно сразу покупать что-то дорогое. Когда узнаете предпочтения животного, купите много разной и красивой амуниции. Главное — сразу повесить адресник и не снимать его даже дома. Прикрепите его на отдельный шнурок, а не на ошейник или шлейку в которых вы гуляете. Даже если собака вырвется, адресник останется на ней.

Фото: Markus Winkler / Unsplash

Такая же ситуация и с игрушками. Одни собаки любят пожевать тряпичные игрушки, другие грызут что-нибудь деревянное, третьи — обожают пластиковые бутылки и картонные коробки. На первое время можно купить несколько игрушек разных типов и текстур: мягкую, резиновую пищащую и твердую, которую можно грызть. После этого посмотрите, что нравится вашей собаке, и ориентируйтесь на ее вкусы.

Помимо игрушек и амуниции, собаке потребуются тихий уголок для сна и хотя бы две миски — для воды и еды. Запас продуктов на первое время тоже лучше купить заранее.

Пусть собака зайдет в тихий дом: отключите домофон, поставьте телефон на беззвучный режим, не приглашайте гостей.

Собака дома! Что сделать в первые дни?

Сводить собаку к ветеринару. Он проверит ее здоровье, расскажет о графике профилактических прививок и даст рекомендации по уходу.

Он проверит ее здоровье, расскажет о графике профилактических прививок и даст рекомендации по уходу. Искупать. Сразу мыть животное нежелательно. Но собака после приюта или улицы, скорее всего, воняет. Если вас это смущает, то помыть ее можно. Однако не все животные легко переживают этот процесс, некоторые не дают даже протереть лапы. Если собака адекватно реагирует на душ, можно мыть ее с первого дня: сделать небольшой напор и поливать спокойно, будто гладите. Исключение — очень лохматые собаки, такие как колли или самоеды. Их не стоит мыть самостоятельно, потому что будет крайне трудно просушить густую шерсть, а от постоянной влаги могут появиться кожные заболевания. Владельцам таких собак лучше купить сухой шампунь для животных и просто прочесать шерсть, если, конечно, собака даст это сделать.

Собак, которые резко против мытья, поначалу можно протирать влажными салфетками или тряпочкой, смоченной водой. Если с чистотой совсем беда и животное не поддается на уговоры, лучше отвести ее к профессиональному грумеру. Он умеет работать с животными, и у него есть все необходимое: расчески, колтунорезы, сухие шампуни и спреи. К тому же, кабинет грумера — это не страшное тесное помещение, в отличие от ванной, поэтому собаке там может быть комфортнее.

Покормить. Первую неделю собаку лучше кормить тем, что она привыкла есть. Даже если это плохой корм или просто каша. Лишняя неделя прежнего питания сильно не повредит, зато у собаки не случится расстройства кишечника от непривычной еды и стресса. Потом можно потихонечку переводить на адекватный рацион.

Первую неделю собаку лучше кормить тем, что она привыкла есть. Даже если это плохой корм или просто каша. Лишняя неделя прежнего питания сильно не повредит, зато у собаки не случится расстройства кишечника от непривычной еды и стресса. Потом можно потихонечку переводить на адекватный рацион. Составить привычный маршрут. Прогулку важно делать комфортной: выбирать тихие места, не подходить к другим людям или животным, если собака к этому не готова. Можно брать с собой лакомства и давать их даже за самое незначительное действие: оглянулась на хозяина — держи вознаграждение, не тянет поводок — держи еще одно.

Если собака пытается что-то съесть с земли, не кричите на нее, а аккуратно оттягивайте поводок, разговаривайте спокойным голосом. Ругаться и доставать из пасти съеденное не нужно: это может подорвать доверие и вызвать агрессию. В следующий собака сразу начнет огрызаться и защищать, например, тухлую рыбью голову, которую она сама нашла, а вы отбираете. Лучше всего приучить собаку к наморднику, это позволит избежать конфликтных ситуаций на прогулках.

Первые три-четыре дня лучше гулять не очень много. Не нужно сразу ехать в лес с палатками или отправляться на двухчасовую прогулку по центру города. Пусть собака осваивается: нюхает, изучает, наблюдает.

Как долго собака будет привыкать к новой обстановке?

Скорее всего, вам не терпится поиграть с собакой, показать ее родственникам и друзьям, сходить вместе в кафе и в гости. Но собаке нужен покой, чтобы адаптироваться к распорядку дня и познакомиться с семьей. Первое время ее лучше не беспокоить. Если она приходит и просит внимания, можно ее немного погладить, а потом убрать руки. Если просит — погладьте еще. Важно, чтобы собака сама проявляла инициативу, не утомляйте ее избыточным вниманием.

Если собака забралась под кровать, боится и не выходит, поставьте миску с водой рядом, а с едой — подальше. Скорее всего, из-за стресса первые два-три дня она вообще не будет есть и даже, возможно, первые сутки не будет ходить в туалет. Это нормально.

Спустя три дня собака, вероятно, отоспится, привыкнет и отправится исследовать квартиру: обнюхивать все уголки, узнавать, где вода и еда, а где спят. Не нужно ходить за ней по пятам. Наблюдайте боковым зрением.

Если собака почти не вылезает из-под дивана больше недели, стоит подумать о том, чтобы обратиться к специалисту. Чтобы собаке стало полегче, можно воткнуть в розетку фумигатор с феромонами или надеть успокаивающий ошейник.

Сколько продлится адаптация, заранее не сказать: некоторым собакам достаточно трех дней, другие, с тяжелым прошлым, могут приходить в себя полгода, а иногда и год.

Фото: Madeline Bowen / Unsplash

Можно изучить литературу или профессиональные блоги, чтобы с самого начала действовать правильно и не усугублять проблемы. В большинстве случаев последствия травм и негативного опыта со временем можно преодолеть. Возможно, понадобится помощь специалиста.

Есть два основных признака, по которым можно понять, что собака успешно привыкает к новому дому:

Проявляет привязанность к хозяину. Собака встречает его с работы и виляет хвостом, откликается, когда ее зовут, ведет себя спокойно.

Собака встречает его с работы и виляет хвостом, откликается, когда ее зовут, ведет себя спокойно. Осваивается дома. Не прячется и не следит нервно за происходящим, а ведет себя расслабленно, достаточно спит и ест.

Некоторые проблемы не связаны с адаптацией и сохраняются, когда собака уже привыкла к дому. Например, если собака боится оставаться одна — это может быть страх от незнакомого места, который пройдет со временем, а может быть сепарационная тревога.

С чем еще может столкнуться владелец?

У собаки с тяжелым прошлым могут быть травмы, которые потребуют от человека дополнительных усилий. Она может:

Защищать еду. В прошлом собаку могли кормить крайне мало или жестокими методами учили не рычать во время еды. Из-за этого у нее могла возникнуть защитная реакция: собака нервничает, что ей будут мешать во время приема пищи. В таком случае стоит поставить перед ней миску и уйти из комнаты. Пусть она спокойно ест и учится тому, что никто ничего не отбирает, а еды достаточно. Обычно собаки едят быстро и ситуация потенциального конфликта быстро уходит.

Даже если собака страшно рычит и рявкает, не нужно говорить «нельзя» и «фу». Вместо этого лучше замереть, отвернуться и отойти, когда собака успокоится. Так мы показываем, что агрессия не прогоняет человека, но и он сам не проявляет агрессию в ответ.

Когда собака привыкнет к тому, что никто на ее еду не посягает, можно начинать обучать ее тому, что приближение человека к миске означает что-то приятное. Лучше делать это под контролем специалиста.

Бояться. Собака может бояться других животных, людей, улицы или проезжающих машин. Старайтесь избегать пугающих ситуаций до тех пор, пока собака не поверит в то, что человек может ее защитить. Когда она привыкнет к вам, можно начинать бороться с фобиями. В этом могут помочь лакомства. Но не стоит насильно помещать собаку в пугающую ситуацию: например, если она боится других животных, во время прогулки лучше обходить их стороной. Важно, чтобы она постепенно привыкала к раздражителю. Слишком скорая встреча с ним, напротив, усугубит проблему.

Собака может бояться других животных, людей, улицы или проезжающих машин. Старайтесь избегать пугающих ситуаций до тех пор, пока собака не поверит в то, что человек может ее защитить. Когда она привыкнет к вам, можно начинать бороться с фобиями. В этом могут помочь лакомства. Но не стоит насильно помещать собаку в пугающую ситуацию: например, если она боится других животных, во время прогулки лучше обходить их стороной. Важно, чтобы она постепенно привыкала к раздражителю. Слишком скорая встреча с ним, напротив, усугубит проблему. Игнорировать команды. Если собаку тренировали, применяя насилие, она может игнорировать команды. Задача новых хозяев показать, что обучение и команды могут быть не связаны с болью, а наоборот, похожи на игру и за них можно получить лакомство. Если раньше собаке кричали «стоять» и страшно дергали поводок, сейчас лучше мягко говорить «подожди», аккуратно удерживать, подкармливать и хвалить. Триггерные команды стоит заменить на нейтральные. Например, собака может нервно реагировать на слово «нельзя», потому что это вызывает у нее негативные ассоциации. Значит, эту команду лучше не использовать. Но придумать новую — можно говорить любое слово, хоть «баклажан». Многие животные вообще не знают команд и спокойно живут без них. Главное, чтобы собака понимала человека и слушалась его в экстренных ситуациях — например, если у поводка вдруг сломался карабин и нужно остановиться.

Если собаку тренировали, применяя насилие, она может игнорировать команды. Задача новых хозяев показать, что обучение и команды могут быть не связаны с болью, а наоборот, похожи на игру и за них можно получить лакомство. Если раньше собаке кричали «стоять» и страшно дергали поводок, сейчас лучше мягко говорить «подожди», аккуратно удерживать, подкармливать и хвалить. Триггерные команды стоит заменить на нейтральные. Например, собака может нервно реагировать на слово «нельзя», потому что это вызывает у нее негативные ассоциации. Значит, эту команду лучше не использовать. Но придумать новую — можно говорить любое слово, хоть «баклажан». Многие животные вообще не знают команд и спокойно живут без них. Главное, чтобы собака понимала человека и слушалась его в экстренных ситуациях — например, если у поводка вдруг сломался карабин и нужно остановиться. Проявлять симптомы депрессии, ПТСР, стереотипии. У собак, как и у людей, бывают психологические расстройства. Они могут появиться от тяжелых условий и пережитого стресса, в том числе от переезда. Животное, которое страдает от депрессии, становится вялым и больше спит, не проявляет интереса к играм, не ест и не пьет. ПТСР тоже встречается у собак с улицы или из приюта: травмирующие ситуации запускают физиологические изменения. При этом заболевании у собаки появляются «флешбэки», неадекватные реакции на обычные ситуации. При стереотипии (что-то вроде ОКР, но у собак) животное может, например, навязчиво вылизывать лапы или бесконечно гоняться за хвостом. От повторяющихся движений собаку сложно отвлечь: при первой же возможности она вновь возвращается к ним. Если вы понимаете, что с собакой происходит что-то не то, стоит обратиться к специалисту.

Главное: не злитесь на собаку, если она что-то делает не так. Только терпение и ласка вернут собаку к счастливой жизни и научат вновь доверять людям. Преодолеть травмы можно, особенно с помощью кинолога.

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Какие заблуждения могут помешать наладить контакт с собакой?

Вокруг воспитания животных до сих пор остаются мифы, которые не помогают решать проблемы, а вредят собакам и их хозяевам. Вот некоторые из них:

Миф №1 «Собаки стремятся доминировать». Животные могут конкурировать друг с другом за территорию или еду. В одной ситуации собака будет доминировать, а в другой — подчиняться. Но в отношениях человека и собаки конкуренции за ресурсы не может быть в принципе. У нас есть ключи от квартиры и банковская карточка, мы умеем открывать дверь холодильника и доставать оттуда то, что собаке нужно. Более того, идея доминирования не учитывает, что человек и собака — представители разных видов, поэтому собака не стремится быть главнее хозяина. Ее привязанность к человеку скорее строится по модели детско-родительских отношений.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix

Миф о доминировании принес много страданий домашним животным. Особенно он вредит собакам из приюта: новые владельцы боятся, что животное выйдет из-под контроля, и с первых дней ведут себя строго и даже жестоко: собаку могут лишать еды, изолировать и нередко бить. В этот момент она не понимает, что сделала не так, это может травмировать ее психику, усугубить существующие проблемы и подорвать доверие к человеку.

Миф №2 «Собака благодарна за спасение, поэтому будет вести себя хорошо». Это неправда — собака не понимает концепции «спасения». Для нее это выглядит как то, что ее просто забрали из знакомого места в новое, где все пока непонятно и непредсказуемо. Конечно, собака будет в стрессе.

Это неправда — собака не понимает концепции «спасения». Для нее это выглядит как то, что ее просто забрали из знакомого места в новое, где все пока непонятно и непредсказуемо. Конечно, собака будет в стрессе. Миф № 3 «Беспородные животные менее способные, чем породистые». На самом деле на способность к обучению влияет не порода, а условия, в которых содержались собака и ее мать в самом начале жизненного пути. Беспородный щенок, с которым много общались и занимались, будет способным к легкому обучению. А породистой собаке, которая жила в плохих условиях, на получение тех же навыков потребуется больше времени. Есть дворняги, несколькими поколениями живущие на улице. Это вторично одичавшие собаки, которые «отвыкли» от человека. Они полагаются на себя, а людей избегают. Такие собаки тоже способны обучаться, но на их адаптацию потребуется больше времени.

Что делать, если вы чувствуете, что не справляетесь?

После эйфории первых дней владельцы собак нередко понимают, что недооценили, как животное изменит их жизнь. Если вы чувствуете, что не справляетесь, стоит обратиться к кинологу или к волонтеру, который занимался собакой раньше: возможно, он знает о ней больше и сможет что-то посоветовать.

Если ничего не помогает, то для всех может быть лучше, если собака найдет новый дом. Можно поговорить с волонтерами и объяснить ситуацию или самому попробовать пристроить собаку в хорошие руки. Животное — это большая ответственность, и понимание, что вы к ней не готовы, не делает вас плохим человеком. Собака переживет еще один переезд и будет счастлива с другими хозяевами.