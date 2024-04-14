Жители Восточной Европы начали скупать квартиры на западе ЕС из-за войны в Украине

Жители Восточной Европы начали активно покупать недвижимость в Испании на фоне опасений о расширении географии российско-украинской войны. Об этом со ссылкой на риелторов и нескольких жителей стран сообщает CNN.

Одна из собеседниц издания, риелтор Агнес Марциняк-Костржева, зафиксировала две волны спроса на испанскую недвижимость со стороны жителей Польши: в феврале 2022 года и с февраля 2024. По ее словам, последние несколько недель она получает особенно много звонков от потенциальных клиентов. Это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о планах поощрять Россию в ее противостоянии с НАТО и польского премьера Дональда Туска о том, что Европа находится в «предвоенной эпохе».

«После заявления Трампа и интервью Туска нам поступили звонки от людей, которые спрашивали, могут ли они приехать в течение трех дней и купить недвижимость, и интересовались, сколько времени занимает вся процедура получения ключей», — рассказала CNN Марциняк-Костржева. Работающая с поляками нотариус Мария Руис Лопес также сообщила изданию о «невероятном увеличении» спроса на покупку недвижимости в Испании.

«Очень часто наши клиенты говорят, что причина, по которой они покупают недвижимость, заключается в том, что они боятся войны, боятся России. Поэтому им хотелось бы иметь какое-то место, куда они могли бы уехать на время, если возникнет такая необходимость», — сказала она.

Лопес утверждает, что некоторые ее клиенты приобретают недвижимость в легкой панике. По ее словам, в прошлом месяце один из них купил квартиру в Испании, потому что хотел избежать призыва в польскую армию. Риелтор Агнес Марциняк-Костржева рассказала, что один из ее клиентов купил недвижимость в Испании и попросил сдать ее в аренду при условии, что в случае необходимости он сможет сам быстро туда заселиться. Когда она объяснила ему, что выселение арендаторов занимает много времени, клиент решил оставить новую квартиру пустой «на всякий случай».

О покупке квартиры на юге Испании в качестве «подстраховки» изданию также рассказал 70-летний житель Польши Веслав. «Когда я услышал истории об украинцах, которым пришлось покинуть свою страну в течение часа, забрав с собой все свое имущество, я понял, что все мое имущество находится в Польше. Спусковым крючком на самом деле стала война в Украине», — сказал он.

Другой польский покупатель на условиях анонимности сказал CNN, что война «определенно была главной причиной принятия быстрого решения о покупке» недвижимости в Испании. Будучи отцом двоих детей, он сказал, что «самое важное» для него и его жены — знать, что у них есть второе жилье на случай необходимости. «Так мы чувствуем себя намного комфортнее», — сказал собеседник издания.

По данным польского издания Bizblog, на которое ссылается CNN, в 2023 году рекордное количество граждан Польши купили недвижимость в Испании, превысив предыдущий рекорд, установленный годом ранее. При этом конкретных цифр издание не приводит.

Квартиры в Испании также активно покупают жители Эстонии и Литвы, рассказала CNN риелтор Ливия Иллак. По ее словам, в 2024 году она получила самое большое количество таких запросов за 20 лет своей работы.

«Три месяца назад ко мне стали поступать запросы на очень маленькие квартиры […] Люди хотят купить что-то здесь [в Испании] на случай, если ситуация станет более серьезной, чтобы им было, куда пойти, — сказал Иллак.

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