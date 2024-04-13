Почти 200 человек оказались заблокированы на сломанном фуникулере в турецкой Анталье

Вечером 12 апреля на канатной дороге в турецкой Анталье произошла авария. Часть опоры фуникулера оторвалась и ударила по одной из кабинок, разрушив ее. В результате находившиеся внутри люди упали с большой высоты. Один человек погиб и еще десять получили ранения, сообщают РИА «Новости». После этого движение фуникулера было остановлено, а в его кабинках на высоте оказались 184 человека.

Турецкие власти начали спасательную операцию, в которой участвуют более 500 человек, в том числе альпинисты, а также семь вертолетов. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Позже министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что власти начали расследование инцидента. В свою очередь, турецкое министерство обороны сообщило, что направило на помощь спасателям транспортный самолет С-130.

Утром 13 апреля Ерликая сообщил, что спасателям удалось эвакуировать из 15 кабинок канатной дороге 98 человек.

Генеральное консульство России в Анталье заявило, что не располагает информацией о пострадавших в результате аварии россиянах.

Как отмечает РИА «Новости», один из очевидцев сообщил, что аварии на фуникулере предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв. На распространившихся в сети кадрах с поврежденной кабинкой фуникулера видно, что она сильно разрушена и у нее отсутствует дно.

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