Русский язык может лишиться мата 

Ректор Института Пушкина Наталья Трухановская считает, что нецензурная лексика в русском языке может выйти из разряда табуированной и стать нейтральной. Такое предположение она сделала в интервью РБК.

«Один из возможных сценариев, который я могу спрогнозировать: за счет того, что эта лексика становится все менее табуированной, все более распространенной, она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые у нас и за ругательство не считаются», — отметила Трухановская.

По ее мнению, распространению в обществе мата способствовали блогеры, политики и другие лидеры мнений, которые, употребляя ненормативную лексику публично, ослабили это табу.

«Никто не знает, кто как разговаривал на кухне, во дворе, в купе поезда, но в публичной сфере это было табу. <...> Я не знаю, в силу каких общественно-политических или общественно-социальных причин вдруг стало можно выражаться так публично. Отсюда и пошло широкое распространение употребления этой лексики в нашем языке», — уверена Трухановская.

В подтверждение своих слов ректор Института Пушкина привела два примера, вспомнив советское гостелевидение и немецкий язык: «Все смотрели телевизор и понимали, как правильно надо говорить. Понятно, что нереально всем блогерам запретить употреблять обсценную лексику. Может быть, мы пойдем по пути других языков. Например, в немецком есть бранная лексика, но нет лексики ненормативной, нет такого лексического слоя, как мат».

Тренд на использование ненормативной лексики публичными людьми Трухановская объяснила «остротой момента» и «всплеском агрессивности».

«Представьте, что кто-то вламывается к вам в дом. Будет странно сказать ему: “Будьте любезны, покиньте, пожалуйста, помещение. Вы мешаете нам ужинать”», — привела она пример, добавив, что в таком случае люди будут выражаться несколько иными словами.

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