Силовики ворвались в квартиру кыргызского дипломата под предлогом проверки документов

В Москве двое полицейских ворвались в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова. Они требовали предоставить документы о постановке на миграционный учет.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что силовики взломали замок и повредили входную дверь в квартиру Жолдошбекова. По данным канала, дипломат и члены его семьи показали дипломатические паспорта, но полицейские «продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет».

«В результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологических ущерб его несовершеннолетним детям», — говорится в сообщении ВЧК-ОГПУ.

Депутат Верховного совета Кыргызстана Дастан Бекешев подтвердил инцидент. Однако, по его словам, никто не пострадал. «Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю что вытворяют с гражданами не имеющими иммунитета. Российская милиция видимо озверела», — написал Бекешев в соцсети X.

Министерство иностранных дел Кыргызстана выразило озабоченность из-за действий российских силовиков. Там заявили, что полицейские грубо нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» 1961 года.

Министерство иностранных дел России получило официальную ноту кыргызской стороны, на основании которой, как утверждается, ведется проверка действий полицейских.

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